Por que o ET foi abduzir uma farmácia em vez de um humano? Porque ele descobriu que a verdadeira “tecnologia de ponta” na Terra hoje se chama caneta de Mounjaro.

Porque ele descobriu que a verdadeira “tecnologia de ponta” na Terra hoje se chama caneta de Mounjaro. O alienígena chegou na Terra e viu todo mundo magro de repente. Ele voltou correndo para a nave e disse: “Chefe, cancela a invasão! Eles desenvolveram uma arma biológica que faz a espécie deles murchar em três semanas”.

Ele voltou correndo para a nave e disse: “Chefe, cancela a invasão! Eles desenvolveram uma arma biológica que faz a espécie deles murchar em três semanas”. Sabe por que os ETs do cinema sempre são cabeçudos e magrinhos, com os olhos caídos? Não é a anatomia deles… É que a galáxia inteira já está no segundo mês de tratamento com tirzepatida.

Não é a anatomia deles… É que a galáxia inteira já está no segundo mês de tratamento com tirzepatida. Um humano foi abduzido e os ETs começaram a examiná-lo. O líder alienígena gritou: “Rápido, tragam os aparelhos de sucção de gordura!”. O humano respondeu: “Não precisa, galera, eu já tomei a dose de Mounjaro de domingo, meu estômago está travado faz dias”.

O líder alienígena gritou: “Rápido, tragam os aparelhos de sucção de gordura!”. O humano respondeu: “Não precisa, galera, eu já tomei a dose de Mounjaro de domingo, meu estômago está travado faz dias”. Qual é o maior medo de um ET que vem visitar o Brasil? Ficar preso no trânsito, comer uma pipoca na rua e ter que correr de volta para a nave porque o efeito colateral do Mounjaro bateu.

Ficar preso no trânsito, comer uma pipoca na rua e ter que correr de volta para a nave porque o efeito colateral do Mounjaro bateu. O ET chega para o humano e diz: “Eu sei o seu segredo. Você perdeu 15 kg.” O humano olha para os lados e cochicha: “Cala a boca, cara! Se alguém perguntar, diz que foi só água com limão e foco!”

O ET perguntou:

— Qual a maior tecnologia da Terra?

Responderam:

— Redes sociais.

Ele disse:

— Ah… então vocês também têm um sistema avançado de perda de tempo.

Eu queria muito ser abduzido…

Nem pelo ET…

É só pra dar uma sumida do grupo da família mesmo

Já reparou?

Se o ET pousa nos Estados Unidos é “contato imediato”…

Se pousa no Brasil, vira:

“— Desce aí pra tomar um café, irmão!”

O alien sequestra um humano…

Daqui a pouco o humano tá vendendo curso pra ET:

“Como dominar planetas em 7 passos.”

Se um ET me sequestra, eu que começo a perguntar:

— “Você trabalha com o quê?”

— “Tem plano de carreira no seu planeta?”

— “Tá contratando?

Se ET existe mesmo, ele deve estar só observando…

Tipo reality show:

— “Hoje no episódio: humanos discutem política no grupo da família.”

E ninguém ganha prêmio