- Por que o ET foi abduzir uma farmácia em vez de um humano? Porque ele descobriu que a verdadeira “tecnologia de ponta” na Terra hoje se chama caneta de Mounjaro.
- O alienígena chegou na Terra e viu todo mundo magro de repente. Ele voltou correndo para a nave e disse: “Chefe, cancela a invasão! Eles desenvolveram uma arma biológica que faz a espécie deles murchar em três semanas”.
- Sabe por que os ETs do cinema sempre são cabeçudos e magrinhos, com os olhos caídos? Não é a anatomia deles… É que a galáxia inteira já está no segundo mês de tratamento com tirzepatida.
- Um humano foi abduzido e os ETs começaram a examiná-lo. O líder alienígena gritou: “Rápido, tragam os aparelhos de sucção de gordura!”. O humano respondeu: “Não precisa, galera, eu já tomei a dose de Mounjaro de domingo, meu estômago está travado faz dias”.
- Qual é o maior medo de um ET que vem visitar o Brasil? Ficar preso no trânsito, comer uma pipoca na rua e ter que correr de volta para a nave porque o efeito colateral do Mounjaro bateu.
- O ET chega para o humano e diz: “Eu sei o seu segredo. Você perdeu 15 kg.” O humano olha para os lados e cochicha: “Cala a boca, cara! Se alguém perguntar, diz que foi só água com limão e foco!”
O ET perguntou:
— Qual a maior tecnologia da Terra?
Responderam:
— Redes sociais.
Ele disse:
— Ah… então vocês também têm um sistema avançado de perda de tempo.
Eu queria muito ser abduzido…
Nem pelo ET…
É só pra dar uma sumida do grupo da família mesmo
Já reparou?
Se o ET pousa nos Estados Unidos é “contato imediato”…
Se pousa no Brasil, vira:
“— Desce aí pra tomar um café, irmão!”
O alien sequestra um humano…
Daqui a pouco o humano tá vendendo curso pra ET:
“Como dominar planetas em 7 passos.”
Se um ET me sequestra, eu que começo a perguntar:
— “Você trabalha com o quê?”
— “Tem plano de carreira no seu planeta?”
— “Tá contratando?
Se ET existe mesmo, ele deve estar só observando…
Tipo reality show:
— “Hoje no episódio: humanos discutem política no grupo da família.”
E ninguém ganha prêmio