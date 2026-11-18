Após resultado das eleições presidenciais, Bruno Souza, de Santa Catarina, anuncia intenção de propor plebiscito; Constituição impede a ruptura da Federação brasileira

O resultado das eleições presidenciais de 2026 voltou a colocar em evidência uma discussão que, embora minoritária no cenário político nacional, reaparece periodicamente no debate público: a possibilidade de separar a Região Sul do restante do Brasil.

Na segunda-feira, 26 de outubro, o deputado estadual eleito por Santa Catarina Bruno Souza, do Partido Liberal (PL), anunciou nas redes sociais a intenção de propor um plebiscito para consultar a população sobre a permanência dos estados sulistas na Federação brasileira. A iniciativa surgiu após a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República.

A proposta prevê começar por Santa Catarina, com a possibilidade de envolver posteriormente o Paraná e o Rio Grande do Sul. Em suas manifestações, o parlamentar argumentou que o resultado das urnas evidencia diferenças de prioridades, valores e preferências políticas entre a Região Sul e outras partes do país. Também criticou o que considera desequilíbrios econômicos, tributários e políticos na relação com o governo federal.

A declaração provocou repercussão nas redes sociais e ganhou espaço no noticiário nacional, com reportagens da CNN Brasil, do InfoMoney e do UOL. Mais do que uma manifestação política, o episódio trouxe novamente à discussão os limites da autonomia dos estados brasileiros e as regras que sustentam a organização federativa do país.

O QUE DIZEM AS URNAS — E O QUE ELAS NÃO DECIDEM

O resultado eleitoral ajuda a compreender o contexto da manifestação. Segundo dados divulgados pela CNN Brasil, Flávio Bolsonaro (PL) obteve a maioria dos votos nos três estados do Sul no segundo turno, enquanto Lula venceu a disputa nacional.

A diferença entre a preferência eleitoral regional e o resultado nacional foi utilizada pelo deputado como argumento para questionar a relação política entre a região e a União.

Entretanto, eleições presidenciais expressam escolhas políticas em determinado momento. Elas não significam, por si só, que todos os moradores de uma região compartilhem as mesmas opiniões, nem conferem aos estados o direito de abandonar a Federação.

O Sul brasileiro reúne realidades econômicas, sociais e culturais distintas. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul possuem interesses próprios, mas também mantêm relações comerciais, institucionais e sociais com os demais estados. A diversidade de posicionamentos faz parte do próprio funcionamento da democracia.

A SEPARAÇÃO É CONSTITUCIONALMENTE POSSÍVEL?

A principal barreira à proposta está na Constituição Federal de 1988. O artigo 1º estabelece que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal.

O artigo 60, por sua vez, protege a forma federativa de Estado como cláusula pétrea, impedindo que uma emenda constitucional tenha como objetivo abolir esse princípio.

Na prática, isso significa que não existe um mecanismo constitucional que permita ao Paraná, a Santa Catarina, ao Rio Grande do Sul ou à Região Sul, como conjunto, deixar o território brasileiro e constituir um país independente.

A Constituição prevê, no artigo 18, procedimentos para alterações na organização territorial interna, incluindo a criação de novos estados e o desmembramento de unidades federativas em condições específicas. Essas possibilidades, porém, não se confundem com a independência de uma região.

Assim, mesmo que um plebiscito hipotético registrasse apoio majoritário à separação, o resultado não seria suficiente para concretizá-la. Uma consulta popular não pode, por si só, afastar os limites estabelecidos pela Constituição.

É importante também distinguir a defesa política de uma ideia de sua execução por meios ilegais. Conforme a análise publicada pelo InfoMoney, a simples manifestação favorável ao separatismo não caracteriza automaticamente crime. A legislação penal prevê situações específicas relacionadas a atentados contra a integridade nacional, que exigem elementos próprios, como o emprego de violência ou grave ameaça.

AUTONOMIA REGIONAL: O DEBATE QUE PERMANECE

Embora a independência não encontre respaldo na ordem constitucional vigente, questões relacionadas à autonomia dos estados, à distribuição de recursos públicos, à carga tributária e à participação das diferentes regiões nas decisões nacionais permanecem legítimas no debate democrático.

O modelo federativo brasileiro concede aos estados autonomia política, administrativa e financeira dentro dos limites constitucionais. Essa autonomia permite que governos estaduais estabeleçam prioridades, formulem políticas públicas e administrem suas competências, sem romper os vínculos que mantêm o país unido.

Por isso, a discussão levantada pelo parlamentar também pode ser examinada sob outra perspectiva: como aprimorar a representação regional, tornar mais eficiente a distribuição de recursos e ampliar o diálogo entre os governos estaduais e a União?

Esses temas podem ser debatidos por meio de propostas legislativas, negociações institucionais e reformas compatíveis com a Constituição, sem que a separação territorial seja uma alternativa juridicamente disponível.

ENTRE O DISCURSO POLÍTICO E A REALIDADE JURÍDICA

Até o momento do anúncio, o que havia era a manifestação de intenção do deputado, e não a realização de uma consulta oficial ou a abertura de um processo capaz de retirar os estados sulistas do Brasil.

A repercussão demonstra como as diferenças políticas regionais podem ganhar força no debate público, especialmente após disputas eleitorais acirradas. Também evidencia a importância de distinguir declarações, propostas em fase inicial e medidas que efetivamente podem ser implementadas.

Para o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o episódio abre espaço para refletir sobre os interesses regionais e a relação com o governo federal. Mas, diante das regras constitucionais vigentes, a independência permanece fora das possibilidades legais.

Em uma democracia, divergências políticas podem e devem ser discutidas. O desafio está em transformar insatisfações em propostas concretas, respeitando as instituições, a legislação e a diversidade de opiniões que compõem a sociedade brasileira.

Fontes de apuração: CNN Brasil, InfoMoney, UOL e Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 — especialmente os artigos 1º, 18 e 60.