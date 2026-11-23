. Promessa de campanha

— Candidato, o senhor promete cumprir tudo o que está dizendo?

— Claro! Só não posso garantir em qual mandato!

Reforma política

— Qual é a reforma mais urgente do Brasil?

— A reforma das promessas em realizações!

Debate eleitoral

— Candidato, qual é o seu plano para o futuro do Brasil?

— Primeiro, preciso descobrir o que meu adversário pretende fazer. Depois, digo que o meu é melhor!

Política e matemática

— Por que o político gosta tanto de porcentagens?

— Porque 1% de promessa já pode render 100% de discurso!

A pesquisa eleitoral

— Candidato, o senhor acredita nas pesquisas?

— Depende. Se estou na frente, são científicas. Se estou atrás, precisam ser auditadas!

A urna eletrônica

— Por que a urna eletrônica não discute com os candidatos?

— Porque ela registra votos, não promessas!

O Ano da Dupla Personalidade: “O brasileiro em 2026 é um bicho curioso. No meio do ano, na Copa do Mundo, todo mundo vira o maior especialista em futebol do planeta. Passa a Copa, chegam as eleições, e o mesmo cara vira o maior cientista político e jurista constitucional do mundo!”

O Horário Eleitoral Gratuito

A promessa: O candidato em 2026 promete: “Se eu for eleito, vou colocar Wi-Fi gratuito de alta velocidade, holograma de atendimento nos hospitais e inteligência artificial para limpar as ruas!”

O candidato em 2026 promete: “Se eu for eleito, vou colocar Wi-Fi gratuito de alta velocidade, holograma de atendimento nos hospitais e inteligência artificial para limpar as ruas!” A realidade: O eleitor olha para o lado e pensa: “Chefe, eu só queria que o asfalto da minha rua não parecesse a superfície da Lua.”

O Teste de Turing Político

Cientistas decidiram aplicar o famoso Teste de Turing — que descobre se uma máquina consegue se passar por um humano — com os candidatos de 2026.

O resultado foi surpreendente: a máquina não conseguiu se passar por um ser humano, mas três candidatos conseguiram se passar por robôs de tanto que repetiam as mesmas frases decoradas.

IA no Atendimento ao Cidadão

A prefeitura instala uma IA avançada para ouvir as reclamações do povo. O eleitor liga e diz:

— Tem um buraco na minha rua há dois anos!

A IA responde:

— Entendido. Analisando o histórico da cidade… O buraco agora faz parte do patrimônio histórico e cultural do bairro. Caso queira removê-lo, favor votar no meu criador nas próximas eleições.

Promessa de campanha

Um político chega a uma cidade pequena no interior para fazer campanha eleitoral. Ele sobe no palanque e promete para os moradores:

— Se vocês votarem em mim, eu prometo que vou construir uma ponte novinha sobre este rio!

Um morador na plateia grita:

— Mas, doutor, nem passa rio por aqui!

E o político, sem perder a pose, responde:

— Pois então eu prometo que também vamos implantar um rio!

Frases de Campanha (Para convencer o eleitor)

“Minha história de vida fala por mim.”

“Não vim para prometer, vim para realizar.”

“Nossa gestão será pautada na transparência e no diálogo.”

“É hora de arrumar a casa e governar para quem mais precisa.”

“As pesquisas reais eu vejo nas ruas, no abraço do povo.”

“Saúde, educação e segurança serão as prioridades absolutas do meu governo.”

Frases de Tribuna e Debate (Para atacar a oposição)

“Quero lembrar ao nobre colega que o seu partido governou e nada fez.”

“O povo brasileiro clama por respostas, não por discursos vazios.”

“Essa denúncia não passa de uma manobra política e eleitoreira da oposição.”

“Repudio veementemente as acusações levianas proferidas contra a minha honra.”

“Estamos trabalhando diuturnamente para reverter a herança maldita da gestão passada.”

Frases de Coletiva de Imprensa (Para se esquivar de polêmicas)

“Quem não deve, não teme. Estou totalmente à disposição da Justiça.”

“Meus advogados já estão cuidando do caso e provaremos a minha inocência.”

“Essa gravação/documento foi tirada completamente de contexto.”

“Vamos abrir uma auditoria interna e criar uma comissão para apurar os fatos.”

“Não cometi nenhuma ilegalidade, foi apenas um erro de digitação da assessoria.”

Frases confusas e pérolas de debates

A “Metáfora da Janela”: Um prefeito do interior, tentando explicar na TV local por que as obras de saneamento da cidade estavam paradas há mais de três anos, explicou didaticamente: “Vejam bem, o dinheiro público é igual ao vento. Você sabe que ele entra pela janela, você sente o frescor dele, mas se você piscar o olho, ele já saiu pela outra porta e ninguém sabe para onde foi”.

O “Meio ambiente inteiro”: Ao ser questionado sobre suas propostas para a ecologia e preservação das florestas, o político quis demonstrar muita ambição e respondeu: “A oposição fala muito em defender o meio ambiente, mas eu vou além. Eu não quero defender só o meio ambiente, eu quero defender o ambiente inteiro!”

O “Passado no futuro”: Em uma réplica acalorada, um candidato se atrapalhou com o tempo verbal e gritou no microfone: “O candidato da oposição vive prometendo o que vai fazer. Mas eu não! Eu tenho orgulho de dizer que tudo o que eu prometi no meu governo, eu já vou ter feito no passado!”

Promessa de campanha

Um político chega a uma cidade pequena no interior para fazer campanha eleitoral. Ele sobe no palanque e promete para os moradores:

— Se vocês votarem em mim, eu prometo que vou construir uma ponte novinha sobre este rio!

Um morador na plateia grita:

— Mas, doutor, nem passa rio por aqui!

E o político, sem perder a pose, responde:

— Pois então eu prometo que também vamos implantar um rio!

Frases de Campanha (Para convencer o eleitor)

“Minha história de vida fala por mim.”

“Não vim para prometer, vim para realizar.”

“Nossa gestão será pautada na transparência e no diálogo.”

“É hora de arrumar a casa e governar para quem mais precisa.”

“As pesquisas reais eu vejo nas ruas, no abraço do povo.”

“Saúde, educação e segurança serão as prioridades absolutas do meu governo.”

Frases de Tribuna e Debate (Para atacar a oposição)

“Quero lembrar ao nobre colega que o seu partido governou e nada fez.”

“O povo brasileiro clama por respostas, não por discursos vazios.”

“Essa denúncia não passa de uma manobra política e eleitoreira da oposição.”

“Repudio veementemente as acusações levianas proferidas contra a minha honra.”

“Estamos trabalhando diuturnamente para reverter a herança maldita da gestão passada.”

Frases de Coletiva de Imprensa (Para se esquivar de polêmicas)

“Quem não deve, não teme. Estou totalmente à disposição da Justiça.”

“Meus advogados já estão cuidando do caso e provaremos a minha inocência.”

“Essa gravação/documento foi tirada completamente de contexto.”

“Vamos abrir uma auditoria interna e criar uma comissão para apurar os fatos.”

“Não cometi nenhuma ilegalidade, foi apenas um erro de digitação da assessoria.”

Frases confusas e pérolas de debates

A “Metáfora da Janela”: Um prefeito do interior, tentando explicar na TV local por que as obras de saneamento da cidade estavam paradas há mais de três anos, explicou didaticamente: “Vejam bem, o dinheiro público é igual ao vento. Você sabe que ele entra pela janela, você sente o frescor dele, mas se você piscar o olho, ele já saiu pela outra porta e ninguém sabe para onde foi”.

O “Meio ambiente inteiro”: Ao ser questionado sobre suas propostas para a ecologia e preservação das florestas, o político quis demonstrar muita ambição e respondeu: “A oposição fala muito em defender o meio ambiente, mas eu vou além. Eu não quero defender só o meio ambiente, eu quero defender o ambiente inteiro!”

O “Passado no futuro”: Em uma réplica acalorada, um candidato se atrapalhou com o tempo verbal e gritou no microfone: “O candidato da oposição vive prometendo o que vai fazer. Mas eu não! Eu tenho orgulho de dizer que tudo o que eu prometi no meu governo, eu já vou ter feito no passado!”