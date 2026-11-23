A mosca na sopa:

O cliente irritado grita:

— Garçom! Tem uma mosca morta na minha sopa!

O garçom chega perto, olha bem e responde:

— Pois é, senhor. O calor desse caldo é mesmo mortal…

O cliente irritado grita: — Garçom! Tem uma mosca morta na minha sopa! O garçom chega perto, olha bem e responde: — Pois é, senhor. O calor desse caldo é mesmo mortal… O bife duro:

O cliente tenta cortar a carne de todas as formas, sem sucesso. Ele chama o garçom:

— Garçom, este bife está duro demais! Chame o gerente!

— Não adianta, senhor. O gerente também não vai conseguir cortar.

O cliente e a pressa:

— Garçom, por favor, me traz um café bem rápido!

— Espresso, senhor?

— Sim, e se puder vir correndo, melhor ainda

A conta salgada:

O cliente olha para a conta do restaurante, engole seco e chama o garçom:

— Garçom, essa conta aqui está certa? Eu não comi ouro!

— Não, senhor. Mas o nosso cozinheiro cozinha com tanto amor que a taxa de afeto foi incluída!

O Garçom Psicólogo

O cliente de dieta:

— Garçom, esse churrasco tem muita gordura?

— Senhor, se o senhor está de dieta, essa carne não tem gordura. Ela tem “energia concentrada de felicidade”. Mas se o senhor for enfartar, a culpa é do sedentarismo, não da picanha!

O Drama do Rodízio de Massa

“Rodízio de massa é um teste de resistência humana. O garçom passa com a bandeja de lasanha e você diz: ‘Não, obrigado, já estou satisfeito. Ele não vai embora. Ele te olha nos olhos com desapontamento, como se você estivesse rejeitando a própria mãe dele. Você cede. Dois minutos depois, ele volta com um nhoque de quatro queijos e diz: ‘Só uma colherzinha para experimentar’. Você aceita. No final, você não sai do restaurante andando, você sai rolando e pedindo desculpas para o seu estômago.”

O Gelo com Refrigerante

“Você vai ao cinema ou ao fast-food e pede um refrigerante grande. O atendente enche o copo com 90% de gelo e 10% de bebida. Você tenta beber e só vem o barulho do canudo no vácuo. Se o Titanic tivesse batido no gelo daquele copo, o iceberg é que teria afundado!”

Buffet por Quilo: O Esporte Nacional

“O quilo é o único lugar onde o ser humano perde totalmente a noção de mistura. Você entra na fila focado: ‘Vou comer uma saladinha e um grelhado’. Aí você vê o cupim casqueirado. Pensa: ‘Só um pedaço’. Do lado tem lasanha. Você põe. Aí, do nada, no final da pista, tem um sushi do lado da farofa. E você pega os dois! Você senta na mesa com um prato que parece um ecossistema completo..”

O Drama do “Café Gourmet”

“Agora inventaram o café artesanal com notas de frutas vermelhas e acidez equilibrada. O barista te entrega aquela xícara que custou o preço de um pneu de carro e avisa: ‘Não pode pôr açúcar para não estragar a experiência’. Você toma um gole e sua boca murcha na hora de tão azedo. Parece que você está tomando suco de limão quente. Mas você finge que gostou e diz: ‘Hum, realmente, dá para sentir o retrogosto de framboesa silvestre’, enquanto chora por dentro morrendo de saudade do café com açúcar de três reais da padaria.”

A Divisão da Pizza entre Amigos

“Dividir pizza em grupo é pior que partilha de bens em divórcio. Sempre tem aquele amigo que fala: ‘Vamos pedir metade escarola com queijo branco e metade brócolis’. Você olha para ele e pensa: ‘Eu vim aqui para enfartar, não para fazer feira!’. Aí quando a pizza chega, todo mundo avança na de calabresa. A de escarola fica lá, intacta, parecendo um gramado de futebol abandonado.”