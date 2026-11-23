- A mosca na sopa:
O cliente irritado grita:
— Garçom! Tem uma mosca morta na minha sopa!
O garçom chega perto, olha bem e responde:
— Pois é, senhor. O calor desse caldo é mesmo mortal…
- O bife duro:
O cliente tenta cortar a carne de todas as formas, sem sucesso. Ele chama o garçom:
— Garçom, este bife está duro demais! Chame o gerente!
— Não adianta, senhor. O gerente também não vai conseguir cortar.
O cliente e a pressa:
— Garçom, por favor, me traz um café bem rápido!
— Espresso, senhor?
— Sim, e se puder vir correndo, melhor ainda
A conta salgada:
O cliente olha para a conta do restaurante, engole seco e chama o garçom:
— Garçom, essa conta aqui está certa? Eu não comi ouro!
— Não, senhor. Mas o nosso cozinheiro cozinha com tanto amor que a taxa de afeto foi incluída!
O Garçom Psicólogo
- O cliente de dieta:
— Garçom, esse churrasco tem muita gordura?
— Senhor, se o senhor está de dieta, essa carne não tem gordura. Ela tem “energia concentrada de felicidade”. Mas se o senhor for enfartar, a culpa é do sedentarismo, não da picanha!
O Drama do Rodízio de Massa
“Rodízio de massa é um teste de resistência humana. O garçom passa com a bandeja de lasanha e você diz: ‘Não, obrigado, já estou satisfeito. Ele não vai embora. Ele te olha nos olhos com desapontamento, como se você estivesse rejeitando a própria mãe dele. Você cede. Dois minutos depois, ele volta com um nhoque de quatro queijos e diz: ‘Só uma colherzinha para experimentar’. Você aceita. No final, você não sai do restaurante andando, você sai rolando e pedindo desculpas para o seu estômago.”
O Gelo com Refrigerante
“Você vai ao cinema ou ao fast-food e pede um refrigerante grande. O atendente enche o copo com 90% de gelo e 10% de bebida. Você tenta beber e só vem o barulho do canudo no vácuo. Se o Titanic tivesse batido no gelo daquele copo, o iceberg é que teria afundado!”
Buffet por Quilo: O Esporte Nacional
“O quilo é o único lugar onde o ser humano perde totalmente a noção de mistura. Você entra na fila focado: ‘Vou comer uma saladinha e um grelhado’. Aí você vê o cupim casqueirado. Pensa: ‘Só um pedaço’. Do lado tem lasanha. Você põe. Aí, do nada, no final da pista, tem um sushi do lado da farofa. E você pega os dois! Você senta na mesa com um prato que parece um ecossistema completo..”
O Drama do “Café Gourmet”
“Agora inventaram o café artesanal com notas de frutas vermelhas e acidez equilibrada. O barista te entrega aquela xícara que custou o preço de um pneu de carro e avisa: ‘Não pode pôr açúcar para não estragar a experiência’. Você toma um gole e sua boca murcha na hora de tão azedo. Parece que você está tomando suco de limão quente. Mas você finge que gostou e diz: ‘Hum, realmente, dá para sentir o retrogosto de framboesa silvestre’, enquanto chora por dentro morrendo de saudade do café com açúcar de três reais da padaria.”
A Divisão da Pizza entre Amigos
“Dividir pizza em grupo é pior que partilha de bens em divórcio. Sempre tem aquele amigo que fala: ‘Vamos pedir metade escarola com queijo branco e metade brócolis’. Você olha para ele e pensa: ‘Eu vim aqui para enfartar, não para fazer feira!’. Aí quando a pizza chega, todo mundo avança na de calabresa. A de escarola fica lá, intacta, parecendo um gramado de futebol abandonado.”