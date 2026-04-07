A Visão, a Arte e a Direção de Alisson Scarsetto

A história de Alisson Scarsetto é daquelas que provam que talento, propósito e sensibilidade constroem trajetórias extraordinárias. Muito antes de liderar a MGT Produções, cada etapa de sua vida profissional parecia guiá-lo para um destino maior — unir moda, beleza, arte e comunicação em um só palco.

Seu caminho começou na gestão da moda, atuando na indústria têxtil e supervisionando franquias de marcas de prestígio como Diesel, Forum, Animale e Ellus, experiências que aprimoraram seu olhar estético e sua capacidade estratégica. Movido por sensibilidade e inquietação criativa, ele seguiu para o universo da beleza, onde se tornou supervisor da NYX Los Angeles, ministrou cursos e criou sua própria escola preparatória para maquiadores, formando profissionais e inspirando novos talentos.

Hoje, Alisson transforma toda essa bagagem em direção criativa e gestão artística à frente da MGT Produções, onde coordena eventos, talentos e projetos que unem moda, comunicação e entretenimento com excelência. Sua marca registrada é o cuidado com as pessoas — ele enxerga, valoriza e impulsiona cada profissional que passa por sua trajetória.

Além disso, é criador e apresentador do programa “Backstage”, exibido pela RedeTV Paraná, onde mostra, com autenticidade e profundidade, as histórias que movem os bastidores do entretenimento, da moda e da beleza.

No Prêmio Profissionais da Beleza e da Moda 2025, quem subiu ao palco para representar Alisson e receber o troféu pela MGT Produções foi a talentosa Edna Paula Tortato, celebrando mais uma conquista dessa jornada inspiradora.

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