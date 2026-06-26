Edição 287

Editorial 287 — Entre Mistérios, Emoções e Sabores que nos Conectam

Nesta edição, o Jornal Folha do Batel convida você a olhar para o alto — e também para dentro. Os recentes avistamentos de Fenômenos Aéreos Não Identificados reacendem um debate que há décadas desperta curiosidade, fascínio e questionamentos. Muito além das imagens e relatos, o tema nos provoca a refletir sobre o desconhecido e sobre os limites da nossa própria compreensão.

Ao revisitarmos alguns dos casos mais emblemáticos da ufologia brasileira, percebemos que a busca por vida fora da Terra, no fundo, também revela muito sobre a vida aqui. Nossos medos, nossas esperanças e, sobretudo, nossa necessidade de entender o lugar que ocupamos no universo.

Essa reflexão se aprofunda no instigante Dossiê Bashar, que propõe uma virada de perspectiva: e se o verdadeiro avanço não estiver na tecnologia, mas na consciência? Em um mundo que corre contra o tempo, talvez a maior evolução seja justamente aprender a olhar para dentro e expandir aquilo que nos torna humanos.

Enquanto o olhar se volta para o céu, a cidade pulsa aqui embaixo. Curitiba entra no clima da Copa do Mundo e se ilumina de verde e amarelo, transformando espaços urbanos em cenários de encontro, celebração e pertencimento. Em tempos de tantas diferenças, o futebol ainda nos lembra da força que existe em torcer juntos, vibrar juntos e acreditar juntos.

E é nesse espírito de conexão que chegamos ao momento mais acolhedor desta edição: a mesa. As festas juninas seguem como uma das tradições mais queridas do nosso calendário, reunindo famílias, amigos e sabores que atravessam gerações. Com o apoio da praticidade da airfryer, essas receitas ganham novas formas de preparo, sem perder aquilo que realmente importa: o afeto em cada detalhe.

É nesse cenário que clássicos como o chocolate e a pizza assumem seu verdadeiro papel — não apenas como alimentos, mas como símbolos de celebração, conforto e felicidade compartilhada. São sabores que aquecem o inverno, aproximam pessoas e transformam momentos simples em memórias inesquecíveis.

Entre mistérios no céu, luzes na cidade e encontros ao redor da mesa, esta edição reforça aquilo que realmente nos conecta: a experiência de viver, sentir e compartilhar.

Boa leitura.

Celina Ribello