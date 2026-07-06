Sem o Brasil, quem leva a taça? Especialistas apontam os favoritos ao título e as seleções que podem surpreender

Com a eliminação da Seleção Brasileira, o cenário da competição mudou. França, Argentina, Inglaterra e Espanha lideram as projeções, mas algumas zebras podem mudar o rumo da disputa.

A eliminação da Seleção Brasileira deixou milhões de torcedores frustrados e abriu espaço para uma pergunta que domina as conversas entre os amantes do futebol: afinal, quem será o próximo campeão?

Com o Brasil fora da disputa, as atenções se voltam para as equipes que apresentaram maior regularidade ao longo da competição. Entre elas, a França aparece como principal candidata ao título. Liderada por Kylian Mbappé, a equipe francesa reúne talento, experiência e um elenco considerado um dos mais completos do torneio.

Logo atrás surge a Argentina. A seleção de Lionel Messi continua sendo uma das favoritas graças à sua tradição em competições decisivas e à capacidade de crescer nos momentos mais importantes. Mesmo enfrentando dificuldades em algumas partidas, os argentinos seguem fortes na corrida pela taça.

A Inglaterra também ganhou força nas análises dos especialistas. Com uma geração talentosa e um futebol cada vez mais competitivo, os ingleses demonstraram poder de reação e chegam embalados para os confrontos decisivos.

Já a Espanha é apontada por muitos analistas como a equipe que apresenta o futebol mais coletivo da competição. Com posse de bola eficiente, organização tática e jovens talentos em destaque, os espanhóis podem surpreender os adversários e chegar à decisão.

As zebras que mudaram o torneio

Se há uma lição que esta competição deixou, é que o favoritismo não garante classificação. A maior prova disso foi a campanha da Noruega, que ganhou notoriedade ao eliminar o Brasil e passou a ser vista com outros olhos pelos especialistas.

Portugal também segue como uma ameaça real aos favoritos. Com jogadores experientes e um elenco recheado de talento, a seleção portuguesa tem condições de avançar e buscar uma campanha histórica.

Marrocos e Colômbia completam a lista das equipes consideradas perigosas no mata-mata. Embora apareçam com menos destaque nas projeções, ambas já demonstraram capacidade para enfrentar adversários tradicionais e podem protagonizar novas surpresas.

O que pesa na reta final?

Na fase decisiva, fatores como experiência, preparação física, qualidade do elenco e equilíbrio emocional costumam fazer a diferença. Equipes que conseguem manter a concentração nos momentos de maior pressão geralmente levam vantagem.

Outro ponto importante é a eficiência ofensiva. Em jogos eliminatórios, uma única oportunidade pode definir o resultado. Por isso, seleções que contam com jogadores decisivos costumam ser apontadas como favoritas.

E para você?

Com o Brasil fora da disputa, qual seleção tem mais chances de levantar a taça? A França confirma o favoritismo? Messi conduz a Argentina a mais um título? A Inglaterra finalmente quebra o jejum? Ou a Espanha vai mostrar a força do seu futebol coletivo?