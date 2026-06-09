Com Seleção Brasileira convocada, Festival Ginga se prepara para a maior festa de Copa do Mundo em Curitiba

Evento reúne transmissão oficial dos jogos, shows nacionais, DJs, arena de futevôlei e programação imersiva entre junho e julho no Complexo Durival de Britto

Curitiba, maio de 2026 — Com a Seleção Brasileira oficialmente convocada para a Copa do Mundo 2026 e os primeiros confrontos definidos, Curitiba já se prepara para viver o clima do campeonato mundial. Entre os dias 13 de junho e 19 de julho, o Festival Ginga vai transformar o Complexo Durival de Britto em um dos principais pontos de encontro da torcida brasileira durante a competição, reunindo transmissões ao vivo, shows nacionais, DJs, ativações e uma programação esportiva inédita na capital paranaense.

Além da exibição dos jogos da Copa do Mundo, o evento vai criar uma experiência completa de entretenimento durante todo o período da competição. Com mais de 2 mil m² de estrutura, telões de alta definição, áreas exclusivas e ambientação temática inspirada na energia dos estádios, o Ginga aposta em música, esporte e convivência para acompanhar cada partida da Seleção Brasileira.

A programação musical reúne artistas de diferentes estilos e nomes conhecidos nacionalmente, como Kamisa 10, Matuê, Banda Eva, Tomate e o projeto Sundayz, formado por Dubdogz e 5521. O evento também contará com apresentações de DJ Flem, DJ Mike, Ariel B, RT, Tília, Henrique & Diego, Fica Comigo, Violada do Bruninho & Davi, Pagode BBB, entre outros artistas convidados.

“O Ginga nasceu para ser uma experiência completa durante a Copa do Mundo. Queremos que as pessoas encontrem em um único espaço entretenimento, música, esporte e toda a energia da torcida brasileira. A ideia é transformar Curitiba em um grande ponto de encontro para viver a Copa de forma coletiva”, destaca João Gilberto, sócio da CWB Brasil, produtora responsável pelo festival.

FUTEVÔLEI

Além dos shows e transmissões, o Festival Ginga também terá uma arena dedicada ao futevôlei, com jogos de exibição, torneios e etapas de campeonatos ao longo da programação. Entre os destaques estão partidas com atletas convidados, etapas do Brasileiro de Clubes e do campeonato feminino da modalidade.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

13/06 — Brasil x Marrocos

Banda Eva • Ruan Mansur • MKND

Abertura dos portões: 15h

Jogo da Seleção: 19h

Arena Futevôlei: jogo de exibição Elite Pé na Areia x Elite Paraná Clube (16h às 17h)

19/06 — Brasil x Haiti

Hoje Tem Folga (Kamisa 10) • João Gustavo & Murilo • Nosso Clima

Abertura dos portões: 18h

Jogo da Seleção: 22h

Arena Futevôlei: etapa do Brasileiro de Clubes (14h às 20h)

24/06 — Brasil x Escócia

Violada do Bruninho & Davi • Pagode BBB

Abertura dos portões: 17h

Jogo da Seleção: 19h

Arena Futevôlei: etapa do Brasileiro de Clubes (12h às 18h)

29/06 — Oitavas de final

Tomate • Ariel B • Aninhata

Abertura dos portões: 12h

Possíveis jogos do Brasil: 14h (1º colocado) ou 22h (2º colocado)

Arena Futevôlei: jogos de exibição durante a abertura da arena

05/07 — Quartas de final

Fica Comigo • Henrique & Diego • DJ Mike • Terezo

Abertura dos portões: 10h / 13h

Possíveis jogos do Brasil: 17h (1º colocado) ou 14h (2º colocado)

Arena Futevôlei: etapa Elas por Elas (campeonato feminino)

11/07 — Semifinal

Matuê • Tília • DJ Flem

Abertura dos portões: 14h

Possíveis jogos do Brasil: 18h (1º colocado) ou 17h (2º colocado)

Arena Futevôlei: etapa do Brasileiro de Clubes

15/07 — Semifinal

Dennis DJ • Baile do Pita • RT • DJ Lemmy

Abertura dos portões: 12h

Jogo da Seleção: 16h

Arena Futevôlei: jogos de exibição durante a abertura da arena

19/07 — FINAL DA COPA DO MUNDO

Sundayz (Dubdogz + 5521)

Abertura dos portões: 12h

Final da Copa: 16h

Arena Futevôlei: jogos de exibição com atletas convidados

Realizado no Complexo Durival de Britto, o Festival Ginga acontece entre os dias 13 de junho e 19 de julho, com uma estrutura de mais de 2 mil m², telões de alta definição, áreas exclusivas e uma programação que combina jogos da Copa do Mundo, apresentações musicais e agora também competições esportivas ao vivo. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla. Mais informações nos perfis oficiais do evento no Instagram: @ginga.cwb e @cwbbrasil.