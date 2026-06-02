Beleza com propósito: a revolução da estética regenerativa redefine o envelhecer

A busca pela juventude já não é mais sobre apagar o tempo — é sobre entender o corpo. Essa é a premissa que guia a atuação da Dra. Luciana Khemani, especialista que vem se destacando ao trazer uma abordagem mais científica, humanizada e integrativa para o universo da estética.

Sua trajetória revela uma mudança de paradigma. Antes mesmo de falar em beleza, ela já observava a pele como um espelho do organismo. “A pele reflete emoções, hábitos, inflamações e a saúde como um todo”, afirma. Essa percepção foi determinante para sua migração rumo à estética regenerativa — uma vertente que hoje representa o que há de mais avançado na medicina estética.

Ao contrário dos métodos tradicionais, que priorizam resultados imediatos e muitas vezes artificiais, a estética regenerativa propõe um caminho mais profundo. O foco está em estimular o corpo a recuperar sua capacidade natural de regeneração, respeitando a biologia e a individualidade de cada paciente.

“Envelhecer bem não é apagar a história, mas promover saúde e equilíbrio”, destaca.

Essa visão encontra respaldo na ciência. Pesquisas contemporâneas demonstram que fatores internos têm impacto direto na qualidade da pele. Inflamação crônica, resistência à insulina, estresse oxidativo e desequilíbrios intestinais interferem na produção de colágeno, na hidratação e na capacidade de cicatrização.

O chamado eixo intestino-pele, um dos temas mais estudados atualmente, reforça essa conexão. Um intestino em desequilíbrio pode desencadear processos inflamatórios sistêmicos, afetando diretamente condições dermatológicas como acne, melasma e rosácea, além de acelerar o envelhecimento.

Dentro desse cenário, a renovação celular deixa de ser apenas um conceito estético e passa a ser um processo biológico essencial. A ativação dos fibroblastos — células responsáveis pela produção de colágeno e elastina —, aliada à presença de substâncias como ácido hialurônico, ceramidas e aquaporinas, garante hidratação, firmeza e proteção cutânea.

Mas o grande diferencial da estética regenerativa está nos ativos utilizados. Fatores de crescimento atuam como sinalizadores celulares, estimulando a regeneração e a formação de novos tecidos. Peptídeos biomiméticos imitam processos naturais do organismo, enquanto exossomos e PDRN representam o avanço da biotecnologia aplicada à estética.

Os bioestimuladores de colágeno, por sua vez, promovem resultados progressivos e naturais, reforçando a estrutura da pele ao longo do tempo.

As tecnologias também desempenham papel fundamental. Microagulhamento, peelings químicos, radiofrequência e ultrassom microfocado criam microlesões controladas que ativam o processo natural de reparação do organismo — uma resposta inteligente que resulta em pele mais firme, hidratada e saudável.

Na prática clínica, a combinação dessas estratégias potencializa os resultados. Protocolos que associam peeling químico ao microagulhamento com drug delivery de ativos regeneradores têm se mostrado altamente eficazes, promovendo renovação celular profunda e estímulo de colágeno.

No entanto, a especialista faz um alerta: nenhum tratamento é plenamente eficaz sem o preparo do organismo. “Se o paciente está inflamado, com alimentação inadequada ou privação de sono, a resposta da pele será limitada”, explica.

Por isso, a abordagem integrativa se torna indispensável. A atuação conjunta com outros profissionais da saúde permite tratar o paciente de forma completa — e não apenas a pele.

O resultado dessa nova estética é claro: menos excessos, mais naturalidade. Menos correção, mais prevenção. Menos artificialidade, mais identidade.

A estética regenerativa não é apenas uma tendência — é um movimento que redefine o conceito de beleza no século XXI. Uma beleza que não se impõe, mas se revela. De dentro para fora.

Suryaa Wellness Clinic

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