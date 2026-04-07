KRM Moda Íntima – 30 Anos de Tradição, Afeto e Propósito Transformando Sonhos em História

A trajetória da KRM Moda Íntima começou em 1994, dentro de casa, com uma máquina simples, mãos dedicadas e um sonho alimentado pela fé. Para não deixar a filha sozinha, Cida começou a costurar lingeries; as primeiras peças foram calcinhas infantis, feitas com todo cuidado. Enquanto isso, Isidoro tomava a estrada para vender as produções familiares, levando junto as peças e a esperança de um futuro melhor. Era um início humilde, mas extremamente poderoso — guiado pelo amor, pela coragem e por uma fé que sustentou cada etapa desse caminho.

Com o passar dos anos, a marca cresceu, ganhou força e encontrou seu propósito maior: unir qualidade, conforto e estilo em peças que valorizam a beleza e o bem-estar de milhares de clientes. Com uma trajetória sólida e inspiradora, a KRM atua há mais de três décadas no mercado da moda, consolidando-se no atacado, atendendo lojistas de diversos estados, e também no varejo, onde inaugurou sua primeira loja física em 2010. Hoje, possui fábrica própria em Cianorte, comandada por Isidoro e Cida, enquanto a gestão da loja e da operação comercial está sob a direção de Thais Balestre, que conduz a expansão com profissionalismo, sensibilidade e amor pela marca.

Entre sutiãs, calcinhas, conjuntos, pijamas, peças masculinas e linha plus size, a KRM se destaca pela variedade, excelência e compromisso com o conforto real. Sua equipe de colaboradoras — parte essencial dessa história — ajuda a escrever diariamente um capítulo de dedicação, carinho e evolução contínua.

Mesmo diante dos desafios mais difíceis, como a pandemia, quando a loja recém-ampliada precisou fechar temporariamente, a KRM manteve o sonho vivo ao adaptar sua produção para criar máscaras, reafirmando sua força, criatividade e resiliência.

Hoje, receber o Prêmio `Profissionais da Beleza e da Moda 2025 é mais do que um reconhecimento: é a celebração de uma jornada construída por muitas mãos, muitos corações e uma fé inabalável. É a vitória de cada cliente fiel, de cada parceira, de cada colaboradora e, sobretudo, do casal que iniciou tudo com amor e esperança.

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