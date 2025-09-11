Assembleia Legislativa repassa R$ 20 milhões para construção do HCzinho em Curitiba

A saúde pública do Paraná ganhou um reforço histórico nesta quarta-feira (10). A Assembleia Legislativa do Estado (Alep) oficializou o repasse de R$ 20 milhões do seu orçamento próprio para a construção do Instituto Pediátrico do Hospital de Clínicas (HCzinho), em Curitiba. O espaço será totalmente dedicado ao atendimento infantil pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e promete revolucionar a estrutura hospitalar voltada para crianças no estado.

O anúncio ocorreu em sessão no Plenário da Assembleia, seguido por uma solenidade em comemoração aos 64 anos do Hospital de Clínicas da UFPR, que será responsável pela administração da nova unidade.

Um hospital pensado para crianças

O futuro HCzinho será um prédio de dez andares, erguido ao lado da maternidade do HC, na Rua General Carneiro, em Curitiba. O instituto contará com:

120 leitos de internação

35 leitos de UTI pediátrica

2 salas cirúrgicas

Ambulatórios especializados

Com a inauguração, prevista até 2029, o número de leitos infantis ofertados pelo HC será triplicado — hoje são apenas 30 de internação e 8 de UTI. A estrutura vai absorver toda a ala pediátrica do hospital, liberando espaço para a ampliação do atendimento adulto.

De acordo com a vice-reitora da UFPR, Camila Fachin, a iniciativa é um marco:

“O HCzinho vai permitir não apenas ampliar o atendimento das crianças, mas também reorganizar o Hospital de Clínicas, fortalecendo sua capacidade de atender toda a população.”

Economia devolvida à população

O presidente da Alep, Alexandre Curi (PSD), destacou que o repasse faz parte de uma política de responsabilidade e transparência do Legislativo paranaense.

“Somos o único Parlamento do Brasil que devolve quase metade do orçamento para o Executivo. Neste ano, quase 50% do orçamento legislativo será transferido para investimentos em saúde, educação e infraestrutura.”

Além do HCzinho, os recursos economizados pela Assembleia já financiaram obras em áreas estratégicas como a construção do Hospital Erastinho, especializado em oncologia infantil, a ampliação do Hospital Pequeno Príncipe, além de pavimentação de ruas em 373 cidades e construção de centros de educação infantil em mais de 250 municípios.

Parlamentares destacam impacto do projeto

A iniciativa foi celebrada por diferentes deputados que participaram da sessão solene.

A deputada Maria Victoria (PP) , 2ª secretária da Mesa Executiva, ressaltou o caráter histórico da obra: “É um investimento que vai transformar a vida de famílias paranaenses, garantindo mais dignidade e atendimento de qualidade para as nossas crianças.”

A deputada Marcia Huçulak (PSD) lembrou a importância do novo instituto para o tratamento de doenças raras: "O HC é referência em doenças complexas, como cânceres raros e malformações. Com o HCzinho, o Paraná terá uma das estruturas pediátricas mais modernas do Brasil."

Já o deputado Gilson de Souza (PL) lembrou que o Governo do Estado também se comprometeu a investir outros R$ 20 milhões, dobrando os recursos destinados ao projeto para R$ 40 milhões.

Reconhecimento à história e aos profissionais do HC

A solenidade também homenageou profissionais que marcaram a trajetória de mais de seis décadas do Hospital de Clínicas da UFPR, inaugurado em 1961. Técnicos de enfermagem, médicos, professores universitários, fisioterapeutas e profissionais de diferentes áreas receberam menções honrosas pelo trabalho prestado à saúde pública.

O reitor da UFPR, Marcos Sunye, destacou a relevância do hospital:

“O HC é o maior hospital público do Paraná e referência em alta complexidade. Com o HCzinho, vamos ampliar em até 40% nossa capacidade de atendimento.”

Já o presidente da Associação dos Amigos do HC, Domingos Murta, reforçou a dimensão social do projeto:

“O HCzinho será um hospital 100% SUS e, provavelmente, o melhor hospital público infantil do Sul do Brasil.”

Mais que um investimento: um legado

O ato marcou não apenas o início da construção de uma nova unidade hospitalar, mas também o compromisso da Assembleia Legislativa em contribuir diretamente para o fortalecimento do SUS no Paraná.

O deputado Ney Leprevost (União) resumiu o sentimento da solenidade:

“Estamos celebrando os 64 anos de um hospital que é orgulho para Curitiba e para o Brasil. E o HCzinho é a prova de que podemos sonhar mais alto quando unimos forças pela saúde da nossa população.”

