Categoria: Artigos Infantis – Carrinhos de Bebê

👶 Cuidado, segurança e amor desde o primeiro passeio

Com mais de uma década de história, a Vivi Carrinhos de Bebê construiu uma trajetória marcada por confiança, qualidade premium e cuidado genuíno com as famílias, tornando-se uma referência nacional no segmento de artigos infantis. O que começou como uma simples venda online transformou-se em uma marca admirada em todo o Brasil, reconhecida pela variedade, segurança e excelência no atendimento.

Hoje, a Vivi reúne mais de 70 modelos de carrinhos, desenvolvidos para atender diferentes estilos de vida, necessidades e momentos das famílias. Cada produto reflete um compromisso rigoroso com conforto, funcionalidade e proteção, valores essenciais quando o assunto é o bem-estar dos pequenos.

Sob a visão empreendedora de seu fundador, Wagner Ferreira Marques dos Anjos, a empresa cresceu de forma sólida e consistente, sem perder sua essência: cuidar de quem cuida. Mais do que vender carrinhos, a Vivi entrega tranquilidade aos pais e participa, com carinho, dos primeiros passeios, descobertas e histórias de cada criança.

Ao longo dos anos, milhares de famílias confiaram na marca para acompanhar uma das fases mais especiais da vida. Esse vínculo afetivo, aliado à qualidade dos produtos e à proximidade no relacionamento com o cliente, consolidou a Vivi Carrinhos de Bebê como um nome respeitado e querido no mercado.

Neste especial Melhores do Ano, celebramos a Vivi Carrinhos de Bebê por sua trajetória inspiradora, por transformar um negócio digital em uma marca de alcance nacional e por caminhar ao lado das famílias com amor, responsabilidade e excelência desde os primeiros passos.