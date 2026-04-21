Categoria: Segurança Privada e Monitoramento Integrado

🛡️ Mais de 50 anos protegendo pessoas, patrimônios e cidades

Há mais de cinco décadas, a STV Segurança constrói uma trajetória marcada por confiança, inovação e compromisso com a proteção. Referência nacional em segurança privada e monitoramento inteligente, a empresa atua de forma sólida em quatro estados, oferecendo um portfólio completo de soluções que vai da vigilância patrimonial à tecnologia avançada aplicada à segurança urbana.

Sob a liderança de Éderson Kolbek, a unidade de Curitiba reafirma diariamente um modelo de gestão baseado em atendimento personalizado, proximidade com o cliente e máxima eficiência operacional. Esse posicionamento fortalece relações duradouras e consolida a STV como parceira estratégica de empresas, instituições e comunidades.

Reforçando seu papel de protagonismo no setor, a STV passou a integrar oficialmente o Programa Muralha Digital de Curitiba, iniciativa da Prefeitura que conecta câmeras públicas e privadas em uma ampla rede de monitoramento em tempo real. Criado em 2021 e ampliado como Conecta Muralha Curitiba, o programa já reúne mais de 6 mil equipamentos, ampliando a cobertura da cidade e agilizando a resposta a ocorrências.

Desde novembro de 2025, a STV contribui com 400 câmeras inteligentes instaladas em praças, calçadas e vias públicas, com previsão de integrar outras 600 até o início de 2026. As imagens são analisadas pelo Centro de Controle Operacional da Guarda Municipal, com apoio de Inteligência Artificial, o que permite identificação mais rápida de comportamentos suspeitos e decisões mais eficazes.

Essa integração representa um avanço significativo na construção de uma segurança colaborativa, unindo iniciativa privada e poder público em favor da população. Ao participar do Muralha Digital, a STV reafirma sua vocação para soluções tecnológicas de alto impacto e sua contribuição para uma cidade mais inteligente, conectada e segura.

Neste especial Melhores do Ano, celebramos a STV Segurança, que recebe o troféu pelo terceiro ano consecutivo, reconhecendo uma trajetória que transforma segurança em tranquilidade, confiança e proteção real.