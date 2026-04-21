Categoria: Fotografia de Eventos

📸 34 anos eternizando histórias

Há imagens que atravessam o tempo porque carregam sentimento. O Studio Karam celebra 34 anos de uma trajetória dedicada a transformar momentos únicos em memórias eternas, consolidando-se como uma das mais respeitadas referências em fotografia de eventos no Paraná.

Reconhecido pela sensibilidade no olhar, excelência técnica e profundo profissionalismo, o estúdio construiu uma relação de confiança com famílias e empresas ao registrar casamentos, aniversários, formaturas e grandes eventos corporativos, sempre com ética, cuidado e precisão artística.

À frente do Studio Karam está José Luiz Karam Salata, o consagrado Karam Fotógrafo, engenheiro cartógrafo formado pela UFPR, que une rigor técnico e sensibilidade estética em cada trabalho. Ao seu lado, Dilma Leduc Salata, pedagoga, contribui com uma visão humanizada, atenta às histórias, às emoções e aos detalhes que tornam cada registro único.

Mais do que fotografar eventos, o Studio Karam construiu um legado familiar e profissional, guiado pelo respeito aos clientes, pela busca constante da qualidade e pela compreensão de que cada clique carrega uma história que merece ser preservada com verdade.

Neste especial Melhores do Ano, celebramos o Studio Karam por sua longevidade, sua ética e sua capacidade de transformar instantes em patrimônio afetivo — imagens que atravessam gerações e permanecem vivas no tempo.