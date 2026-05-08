Rua 24 Horas e Shopping Omar recebem Festival do Risoto com Pinhão; pratos custam apenas R$ 19,90

Bávaro lança menu com dez versões do preparo, todas com pinhão, servido no almoço e jantar durante o mês de maio

Curitiba, abril de 2026 – Com a queda nas temperaturas e o início da temporada de pinhão, um dos ingredientes mais tradicionais do inverno curitibano, a gastronomia da cidade começa a entrar no clima mais aconchegante. Para marcar esse período, o Bávaro, principal operação gastronômica da Rua 24 Horas, tradicional ponto turístico da cidade, e do Shopping Omar, acaba lançar o Festival do Risoto com Pinhão, que acontece durante todo o mês de maio.

A proposta reúne dez opções de risoto, todas com pinhão na composição, reforçando a identidade regional do festival. Entre os sabores disponíveis estão versões como costela, funghi, carbonara, gorgonzola, calabrezi, parmesão, limão siciliano, manteiga e sálvia, alho-poró e tomate seco. Cada dia será oferecido o “Risoto do Dia”, por apenas R$19,90 a porção, proposta que busca ampliar o acesso e incentivar o público a experimentar diferentes receitas ao longo do mês.

“O pinhão tem uma conexão muito forte com Curitiba e com o inverno da cidade. A ideia do festival é justamente valorizar esse ingrediente tão tradicional em diferentes versões de risoto, criando uma experiência que combina sabor, memória afetiva e acessibilidade”, destaca Luiz Breda, sócio fundador do Bávaro e idealizador do festival.

Segundo o empresário, a ação também marca um momento importante para a trajetória do negócio. “Ao completar 15 anos, buscamos iniciativas que reforcem nossa identidade e a relação com o público. Festivais como esse ajudam a movimentar as unidades, especialmente em períodos de maior circulação no Centro, e a manter o Bávaro presente no dia a dia dos curitibanos”, destaca.

O festival acontece diariamente, com preparos disponíveis durante o almoço e jantar, nas unidades do Bávaro em funcionamento na Rua 24 Horas e no Shopping Omar, atendendo tanto quem circula pelo Centro quanto visitantes e turistas. “A iniciativa acompanha uma tendência comum nos meses mais frios, quando pratos quentes e mais elaborados ganham espaço nas escolhas do público. Nesse cenário, o pinhão, símbolo gastronômico do Paraná, assume protagonismo e reforça a conexão entre culinária e sazonalidade”, completa Breda.

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