Feira do Livro do Festival da Palavra cresce e anima pequenas editoras curitibanas

O III Festival da Palavra vai movimentar o Memorial de Curitiba com uma grande Feira do Livro que reunirá 22 editoras e livrarias da capital e Região Metropolitana, de 11 a 14 de setembro.

A feira integra a programação intensa do festival, que conta com cerca de 125 atividades como bate-papo, espetáculos e cinema em 26 espaços culturais. Nesse período, a capital paranaense receberá cerca de 200 artistas ligados ao universo da palavra.

Clássicos, infantis e artesanais

Durante a feira, além de obras de grandes nomes da literatura brasileira, como Marcelino Freire, Cida Pedrosa e Milton Hatoum, o público terá acesso a títulos clássicos, literatura infantil e obras artesanais que estarão expostas para venda no Memorial de Curitiba. Autores convidados farão lançamentos de livros e sessões de autógrafos a convite das editoras.

Nesta edição, o número de editoras e livrarias da feira dobrou em relação ao ano passado e também comtemplou a participação de empresas da Região Metropolitana de Curitiba.

“Esse crescimento é um sinal do fortalecimento do festival e também do mercado editorial local, que tem se destacado com o surgimento de pequenas editoras e livrarias especializadas, impulsionado também por autores e coletivos independentes”, afirma Marino Galvão Júnior, presidente da Fundação Cultural de Curitiba, realizadora do Festival da Palavra junto com o Instituto Curitiba de Arte e Cultura. “O Festival da Palavra é uma grande oportunidade de agregar valor à essa economia criativa.”

Toma aí um poema

Para a equipe da Toma Aí Um Poema, pequena editora curitibana, o Festival da Palavra é mais que um evento literário.

“É um momento de juntar vozes, provocar encontros e mostrar que literatura não é só um livro na prateleira, mas uma experiência viva, coletiva e afetiva. A iniciativa da Fundação Cultural de Curitiba é muito bacana”, destaca Jéssica Iancoski, presidente da Associação Editora Toma Aí Um Poema.

A Toma Aí Um Poema trabalha com um catálogo de obras impressas, digitais e artesanal. Entre os destaques que levará para o Memorial de Curitiba está o lançamento de As Crianças, livro de crônicas de Luiz Felipe Leprevost, diretor da Biblioteca Pública do Paraná. “Se o mercado hoje pede afeto, talvez a maior inovação não esteja na tecnologia, mas na capacidade de criar espaços em que leitores e escritores possam se olhar nos olhos e celebrar juntos a potência da palavra”, fala Jéssica.

Têmpora

Criada em 2018, a curitibana Edições Têmpora marca presença na Feira do Livro do Festival da Palavra de Curitiba pelo terceiro ano consecutivo.

“O Festival da Palavra tem ajudado as pequenas editoras da cidade a ganhar visibilidade, que é o que nós mais precisamos no momento, já que o que mais queremos é que nossos livros sejam vistos e lidos”, afirma a editora Mylle Pampuch, um das idealizadoras da Têmpora.

A pequena editora, além de levar seu catálogo diversificado para a feira, será responsável por duas oficinas gratuitas de editoração durante o evento: “Escrevi, e agora?”, nos dias 11 e 12 de setembro, e Editando Escrevivências Pretas, no dia 12 de setembro. Ambas estão com inscrições abertas no Guia Curitiba.

Entre os destaques da participação da Têmpora está a Coleção Outras Palavras, composta por obras premiadas pela Biblioteca Pública do Paraná. A editora foi responsável pela produção de 13 títulos dessa coleção e realizará uma sessão de autógrafos com autoras e autores no dia 13 de setembro, às 18h, no Memorial de Curitiba como Hugo Mengarelli, Chico Santos, Brisan N’Tchalá, Paula Giannini, Fátima Ortiz e Grazi Calazans.

Editoras e livrarias do III Festival da Palavra

Editora Insight, Editora Inverso, Vertov, Editora Toma Aí Um Poema, Arte & Letra, Paulus, Edições Têmpora, Editora Patuá, Goyazes, Laboralivros, Anticítera, Prosa Nova, Eutópica, Editora Comala, Livraria do Chain, Editora Humaitá, Telaranha, Maitê Livros, Editora Donizela, Brasiliana Edições, Academia Paranaense de Letras, Alvaro Posselt.

Serviço

Feira do Livro do III Festival da Palavra de Curitiba

Data: de 11 a 14 de setembro, das 10h às 22h

Local: Memorial de Curitiba (R. Dr. Claudino dos Santos, 79 – São Francisco)