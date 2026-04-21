Categoria: Drinks & Coquetelaria para EventosOhana Drinks e Coquetéis – Lucas Cordeiro e Natasha Panek

“Hoje celebramos a história de um casal que transformou talento, união e propósito em experiências inesquecíveis: Lucas Cordeiro e Natasha Panek, à frente da Ohana Drinks e Coquetéis.

A trajetória começou de forma simples, mas cheia de significado. Lucas, barman experiente, já havia passado por casas tradicionais de Curitiba, como o Copacabana, e trabalhado ao lado de grandes nomes como Beto Madalosso. Curioso e apaixonado por novos caminhos, formou-se também em Gestão Ambiental, mas nunca deixou de lado sua verdadeira arte: criar bebidas que encantam.

Natasha, com sua alma empreendedora e vivência no restaurante da família, sempre teve o olhar atento para oportunidades — e foi assim, há quatro anos, que nasceu a ideia de montar um serviço de open bar para eventos. O que seria apenas uma renda extra transformou-se, com dedicação e amor, em um projeto sólido, querido e admirado.

Hoje, a Ohana Drinks e Coquetéis leva sabor, alegria e profissionalismo para casamentos, aniversários, festas de 15 anos, eventos corporativos e celebrações de todos os tipos. O casal cuida de cada detalhe, levando ao cliente tudo o que é necessário para transformar momentos em memórias, sempre com a energia acolhedora que define a marca: Ohana — família.

Uma história construída a dois, com trabalho, afeto e muito brilho no olhar. Parabéns, Lucas e Natasha, por elevarem a arte da coquetelaria e tornarem cada evento único e inesquecível.”