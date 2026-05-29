Edição 286

Na construção desta edição, que marca mais um capítulo do nosso olhar atento sobre comportamento, cidade e tendências, reunimos temas que dialogam por um eixo comum: transformação. Em um mundo em constante movimento, o que se evidencia é uma mudança profunda na forma de viver, habitar, consumir e se cuidar.

A CASACOR Paraná 2026 reafirma esse espírito ao transformar Curitiba em uma verdadeira vitrine do morar contemporâneo. Mais do que apresentar ambientes sofisticados, a mostra convida à reflexão: a casa deixa de ser apenas abrigo e passa a ser extensão da identidade, um espaço que traduz valores, sensações e novas formas de viver.

No cenário global, a Copa do Mundo 2026, organizada pela FIFA, simboliza uma nova era para o esporte mais popular do planeta. Com três países como sede e um formato ampliado, o evento rompe fronteiras e amplia seu impacto cultural, consolidando-se como um espetáculo que vai além das quatro linhas.

Já no cotidiano urbano, a Rua Fernando Simas revela uma Curitiba que resiste ao tempo acelerado. Entre árvores, arquitetura e um ritmo mais humano, a via se apresenta como um elo entre diferentes estilos de vida — um convite silencioso à contemplação em meio à dinâmica da cidade.

No universo da beleza e da saúde, a transformação também é evidente. A busca por bem-estar ganha profundidade e responsabilidade. Profissionais como Ana Graziela destacam que até mesmo procedimentos simples, como a remoção de verrugas, têm impacto direto na autoestima e na qualidade de vida, reforçando a importância de abordagens seguras e humanizadas.

Essa evolução se amplia com a estética regenerativa defendida por Dra. Luciana Khemani, que propõe uma mudança de perspectiva: não se trata mais de apagar o tempo, mas de compreender o corpo. A beleza passa a ser consequência de saúde, equilíbrio e respeito à individualidade.

Por fim, o mercado da beleza profissional acompanha essa nova exigência com rigor técnico e qualificação constante. Nomes como Cristiane Micheline simbolizam esse novo momento do setor, em que formação, experiência e credibilidade caminham juntas. Em sintonia com padrões internacionais, respaldados por marcas como a L’Oréal Professionnel, o destaque passa a ser o profissional — sua técnica, seu olhar e sua responsabilidade em cada processo.

Nesta edição mensal, mais do que informar, buscamos provocar reflexão. Vivemos um tempo em que cada escolha carrega significado — e é justamente nesse encontro entre estética, comportamento e consciência que se desenha o presente e se projeta o futuro.

Boa Leitura !

Celina Ribello