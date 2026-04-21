Categoria: Residencial para Idosas e Centro Dia

Cuidar é um gesto que se revela nos detalhes, no tempo dedicado e na presença constante. Há nove anos, o Lar de Maria transforma o cuidado com a pessoa idosa em uma experiência marcada por afeto, dignidade e acolhimento, tornando-se referência em atendimento humanizado em Curitiba.

Localizado no coração do bairro Água Verde e dirigido por Gilson e Rosangela Alencar, o Lar de Maria oferece às idosas um ambiente seguro, confortável e familiar, onde cada residente é respeitada em sua história, ritmo e individualidade. O espaço foi pensado para proporcionar bem-estar integral, com atividades que estimulam corpo, mente e emoções, fortalecendo autonomia e qualidade de vida.

Além do residencial, o Lar de Maria também atua na modalidade Centro Dia, atendendo idosas que passam o dia no local e retornam para suas casas no fim da jornada. Esse formato garante convivência, acompanhamento profissional e momentos de alegria, ao mesmo tempo em que oferece tranquilidade às famílias que confiam o cuidado de quem amam à equipe da instituição.

O diferencial do Lar de Maria está na forma como o cuidado é praticado: com respeito, escuta, carinho e presença verdadeira. Cada rotina, cada atividade e cada atendimento refletem uma missão que vai além do serviço — a missão de cuidar como quem cuida de alguém da própria família.

Neste especial Melhores do Ano, homenageamos o Lar de Maria por transformar o envelhecer em um processo mais leve, seguro e cheio de significado. Uma justa celebração a quem faz do cuidado uma verdadeira missão de vida.