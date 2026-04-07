Dra. Mariciane Polato – Ciência, Humanidade e Cuidado Integral

Com mais de duas décadas de experiência, a Dra. Mariciane Polato construiu uma trajetória marcada pela busca contínua de conhecimento e pela dedicação ao bem-estar completo dos seus pacientes. Graduada em Direito e Biomedicina, doutoranda em Naturopatia e também psicanalista, ela reúne formações que dialogam entre si e revelam sua visão diferenciada: tratar o ser humano em todas as suas dimensões — física, emocional e energética.

Muito além da estética convencional, sua atuação se destaca por integrar protocolos individualizados, que combinam suplementação, equilíbrio emocional, harmonização funcional e cuidados estéticos de alta performance. Cada tratamento é pensado de forma estratégica e humanizada, priorizando resultados seguros, duradouros e alinhados ao ritmo e às necessidades de cada paciente.

Apaixonada por estudar e compreender o comportamento humano, a Dra. Mariciane representa uma nova geração de profissionais que unem ciência, empatia e propósito. Seu trabalho transforma não apenas a aparência, mas também a autoestima e o estado de espírito de quem a procura, promovendo saúde, beleza e equilíbrio como um único caminho — o caminho da verdadeira transformação.

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