Beleza, Inteligência e Propósito Que Inspiram Gerações

Elegância, determinação e um profundo senso de propósito definem Mônica Gulin, uma mulher cuja trajetória atravessa a moda, o esporte, a comunicação e a solidariedade. Nacionalmente reconhecida como “Miss Atleta” no Esporte Espetacular da Rede Globo, Mônica conquistou títulos expressivos ainda muito jovem: foi Miss Curitiba e Miss Paraná 1993, enquanto cursava simultaneamente História na UFPR e Direito na PUCPR. Tornou-se também Miss América do Sul na Bolívia e Miss Brasil Mundo Universitário 1994, representando o Brasil em mais três concursos internacionais — Miss World University (Coreia do Sul), Queen of the Year (Malásia) e Miss Globe (Eslováquia) — sempre entre as finalistas. Na moda, marcou época desfilando no icônico Crystal Fashion, tornando-se um dos nomes inesquecíveis da beleza paranaense dos anos 90.

Sua versatilidade a levou à comunicação, onde brilhou como jornalista e apresentadora nas emissoras RIC Record, TV Bandeirantes e Canal Transamérica, entrevistando grandes personalidades nacionais, como Pelé, Neymar e Michel Teló, e nomes internacionais como Creedence e Scorpions. Como atleta, também fez história no tênis: é campeã brasileira sênior e chegou ao top 5 do mundo pela ITF na categoria 35 anos.

Mas é na solidariedade que Mônica revela seu maior legado. Há mais de 20 anos, atua como madrinha da ACRIDAS, tendo sido a responsável pela construção do berçário que acolhe bebês vítimas de abusos e maus-tratos — um ato que reflete sua essência humana, sensível e profundamente comprometida com o próximo. Fluente em quatro idiomas e a mais jovem integrante da Accur – Academia de Cultura de Curitiba, Mônica Gulin segue inspirando mulheres de diversas gerações com uma trajetória que une coragem, cultura, empatia e brilho genuíno.

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