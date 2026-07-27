Ediçao 288

O maior legado que um pai pode deixar

Há heranças que não cabem em um testamento.

São construídas silenciosamente, todos os dias, nas pequenas atitudes, nos exemplos, nas conversas à mesa, no trabalho feito com honestidade e no cuidado dedicado às pessoas. O verdadeiro legado de um pai não se mede pelo patrimônio que deixa, mas pelos valores que planta.

Nesta edição, em que celebramos o Dia dos Pais, percebemos que todas as histórias publicadas têm algo em comum: falam sobre pessoas que escolheram construir futuros.

É impossível não lembrar da trajetória de Juarez Zubek Giovanetti e de seu filho Lucca. Juntos, transformaram conhecimento em um livro que ensina educação financeira, mostrando que investir não significa apenas multiplicar dinheiro, mas transmitir segurança, responsabilidade e autonomia às próximas gerações. O maior investimento continua sendo o conhecimento compartilhado.

Essa mesma ideia aparece na emocionante história da grife Flavio Pamplona. Ao lado do filho Lucas, a expansão da marca para Curitiba representa muito mais do que o sucesso de uma empresa. Representa uma tradição construída ao longo de décadas, onde talento, disciplina e dedicação passam naturalmente de pai para filho, como uma peça de alfaiataria feita sob medida: cada detalhe recebe tempo, cuidado e propósito.

Também encontramos esse legado quando especialistas do Espaço PertenSER nos lembram da importância da intervenção psicopedagógica precoce. Pais que observam, acolhem e procuram ajuda quando necessário oferecem aos filhos um presente que não tem preço: a oportunidade de desenvolver todo o seu potencial. Amar também é perceber que, às vezes, cuidar significa pedir apoio.

E quando falamos sobre os animais de estimação, entendemos que educar vai muito além da família tradicional. O respeito à vida, a responsabilidade com os pets e a adoção consciente ensinam às crianças valores como empatia, compaixão e compromisso. Quem aprende a cuidar de um animal costuma crescer compreendendo melhor o significado de proteger o próximo.

Até mesmo o futuro das cidades passa pela ideia de legado. O projeto de revitalização do Centro de Curitiba mostra que planejar hoje é um ato de responsabilidade com quem viverá amanhã. Assim como um pai prepara o caminho para seus filhos, uma sociedade madura constrói cidades melhores para as próximas gerações.

Talvez seja essa a grande missão da paternidade: deixar o mundo um pouco mais preparado do que o encontramos.

No fim, o tempo mostra que os maiores ensinamentos nunca foram as grandes lições, mas os gestos repetidos diariamente: a ética no trabalho, a responsabilidade com a família, o respeito às pessoas, a coragem para enfrentar desafios e a humildade para continuar aprendendo.

Celina Ribello