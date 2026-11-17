À luz da Palavra de Deus, uma reflexão sobre o poder, a humildade e os caminhos do Brasil.

As urnas se fecham, os resultados são anunciados e uma nova página se abre na história do Brasil. Há quem celebre, quem se decepcione e quem aguarde, com esperança ou preocupação, os próximos passos do país. Mas, acima das diferenças políticas, permanece uma questão essencial: que valores devem orientar aqueles que governam e aqueles que escolhem seus representantes?

Neste momento posterior às eleições de 2026, a Bíblia nos convida a olhar além das disputas humanas por meio de uma história milenar: a trajetória dos reis Saul e Davi. Seus caminhos revelam as fragilidades do coração diante do poder e nos lembram que a verdadeira grandeza não está apenas na posição que alguém ocupa, mas na maneira como exerce suas responsabilidades.

Quando o povo de Israel pediu um rei, desejava ser conduzido como as demais nações (1 Samuel 8:5). Saul correspondia à imagem de um líder forte e imponente. Entretanto, sua história mostrou que a aparência de autoridade não é garantia de sabedoria. Ao enfrentar seus próprios erros, teve dificuldade em assumir plenamente a responsabilidade por suas escolhas, como relata 1 Samuel 15.

Quantas vezes o orgulho nos impede de reconhecer que precisamos mudar? Quantas vezes procuramos justificativas para nossas falhas, enquanto exigimos dos outros uma perfeição que nós mesmos não conseguimos alcançar?

A história de Saul também revela como o medo de perder o poder pode transformar a maneira de enxergar aqueles que nos cercam. Ao perceber o reconhecimento crescente de Davi, passou a vê-lo como uma ameaça. A insegurança ocupou o espaço da confiança, e a preocupação em preservar a própria posição comprometeu suas atitudes.

Essa narrativa atravessa os séculos porque fala de algo profundamente humano. Na política, nas relações profissionais e até dentro das famílias, quando o orgulho prevalece sobre o diálogo, a convivência se enfraquece. O desejo de vencer a qualquer custo pode nos fazer esquecer aquilo que realmente importa: a responsabilidade de agir com justiça, respeito e consciência.

Davi, por sua vez, foi escolhido em uma passagem que permanece entre as mais marcantes das Escrituras. Ao procurar aquele que seria o futuro rei, Samuel ouviu de Deus: “O Senhor vê o coração” (1 Samuel 16:7). A mensagem nos convida a olhar além das aparências, dos discursos e das promessas, reconhecendo que os valores de uma pessoa se revelam, sobretudo, em suas atitudes.

Isso não significa que Davi tenha sido perfeito. A Bíblia registra seus graves erros e suas consequências. Sua trajetória também nos ensina que ninguém está acima das próprias limitações e que reconhecer uma falha é parte fundamental do caminho de transformação.

No Salmo 51:10, encontramos uma oração tradicionalmente associada ao arrependimento de Davi: “Cria em mim, ó Deus, um coração puro”. São palavras que expressam a humildade de quem compreende que a mudança verdadeira começa dentro de si.

Não se trata de comparar candidatos atuais a Saul ou Davi, nem de transformar as Escrituras em instrumento de disputa política. A mensagem bíblica é mais profunda: todo poder humano tem limites, toda liderança exige responsabilidade e nenhuma posição está acima dos princípios da justiça e da verdade.

Depois das eleições, as promessas precisam se transformar em ações. Governar significa servir à população, respeitar as instituições e trabalhar pelo bem comum. Aos cidadãos cabe acompanhar, questionar e participar da vida pública com consciência, sem abrir mão do respeito àqueles que pensam de maneira diferente.

Jesus nos deixou um ensinamento precioso: “Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus” (Mateus 5:9). Ser pacificador não significa aceitar injustiças ou abandonar convicções. Significa defender aquilo em que acreditamos sem transformar a divergência em ódio, reconhecendo que o respeito ao próximo também é uma expressão da fé.

Quantas famílias se afastam por causa da política? Quantas amizades se desfazem porque opiniões diferentes se tornam barreiras intransponíveis? Nenhuma eleição deveria nos fazer esquecer que, antes de nossas escolhas nas urnas, existe a dignidade humana. Podemos discordar sobre os caminhos do país sem perder a capacidade de amar, ouvir e respeitar.

Em Marcos 10:43-45, Jesus ensina que a verdadeira grandeza está em servir. Essa orientação oferece uma lição que ultrapassa os palácios e alcança todos nós: liderar não é dominar, mas assumir responsabilidades; ter autoridade não é estar acima dos outros, mas compreender o compromisso que ela representa.

Que Deus conceda sabedoria aos que governam. Que nos ensine a escolher o diálogo em vez da intolerância, a humildade em vez da vaidade e a justiça em vez do ressentimento.

Porque o poder é passageiro, os cargos são temporários, mas os frutos de nossas escolhas permanecem na vida daqueles que alcançamos.