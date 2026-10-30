Edição 291

Depois das eleições, a esperança precisa continuar

O Jornal Folha do Batel é independente e apartidário. Não representa interesses ou tendências de partidos políticos e mantém seu compromisso com a informação de interesse público, a transparência e a liberdade de expressão.

As eleições passam, os resultados são conhecidos, mas a vida continua. E, para quem empreende, trabalha e movimenta a economia todos os dias, permanece o desejo de ver um Brasil mais próspero, equilibrado e cheio de oportunidades.

Como tantos brasileiros, também carrego a esperança de mudanças. A esperança de um país com mais estabilidade econômica, menos impostos e burocracia e melhores condições para quem acorda cedo, abre as portas de sua empresa e enfrenta diariamente o desafio de manter seu negócio funcionando.

Mas sabemos que nenhuma eleição, por si só, transforma a realidade de um país. As mudanças que tanto desejamos exigem tempo, responsabilidade, compromisso e, acima de tudo, respeito por aqueles que trabalham, investem e geram oportunidades.

Conversando diariamente com empresários, percebo que muitos compartilham das mesmas preocupações. Os custos elevados, a carga tributária, a inflação, o poder de compra das famílias e os desafios de manter uma empresa saudável fazem parte de uma realidade que exige esforço, criatividade e perseverança.

Por trás de cada empresa, pequena, média ou grande, existe uma história de dedicação, famílias, colaboradores, sonhos construídos ao longo dos anos e pessoas que, mesmo diante das dificuldades, continuam acreditando.

O Brasil sempre enfrentou desafios e crises. E talvez uma das maiores virtudes do nosso povo seja justamente a capacidade de se reinventar, encontrar novos caminhos e seguir em frente.

É nesse espírito que precisamos continuar.

Mais do que as diferenças de opinião, precisamos valorizar aquilo que nos une: o desejo de viver em um país melhor, onde o trabalho seja reconhecido, o empreendedorismo seja incentivado e as próximas gerações encontrem mais oportunidades.

Acredito, acima de tudo, que precisamos renovar nossa fé em Deus, buscando serenidade e sabedoria para enfrentar aquilo que não podemos mudar imediatamente, sem perder a coragem de transformar aquilo que está ao nosso alcance.

Que possamos seguir em frente com fé, trabalho e a certeza de que um futuro melhor também se constrói com nossas próprias mãos.

Porque, independentemente das circunstâncias, existe algo que não podemos perder: nossa capacidade de acreditar, recomeçar e fazer acontecer.

O Brasil que desejamos também se constrói com a força de quem empreende, trabalha e nunca deixa de acreditar.

Boa leitura!

Celina Ribello

Jornalista, editora e diretora do Jornal Folha do Batel