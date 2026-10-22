Mario Henrique Lima transforma memórias e experiências de vida em literatura no romance “Sonoro Relato da Morte do Bêbado”

Obra de estreia do escritor e artista plástico curitibano aborda alcoolismo, marcas da infância e aceitação por meio de uma narrativa que une realidade e elementos fantásticos.

A literatura como forma de elaborar experiências difíceis e atribuir novos sentidos às memórias é o ponto de partida de Sonoro Relato da Morte do Bêbado, romance de estreia do escritor e artista plástico Mario Henrique Siqueira Silva e Lima, conhecido como M. H. Lima. Publicada pela editora Ipê das Letras, em fevereiro de 2025, a obra apresenta uma narrativa marcada pela intensidade emocional, pela musicalidade da linguagem e pela busca de compreensão diante das complexidades da vida.

Com raízes na região de Araucária, no Paraná, onde o autor passou parte da infância, o livro conduz o leitor a uma vila fictícia, cenário de uma história que acompanha um menino de 13 anos diante das consequências do alcoolismo e de seus reflexos nas relações familiares. Entre lembranças, conflitos e elementos fantásticos, a narrativa constrói um universo em que a dor não aparece isolada, mas entrelaçada às descobertas, aos afetos e às contradições do amadurecimento.

Entre a memória, a dor e a possibilidade de aceitação

Em Sonoro Relato da Morte do Bêbado, as experiências da infância ganham dimensão literária e se transformam em matéria-prima para uma reflexão sobre as relações humanas. A escrita carrega a intensidade de quem revisita acontecimentos difíceis, mas não se limita à revolta ou à denúncia. O romance também abre espaço para a sensibilidade, a compaixão e a dimensão espiritual da experiência humana.

Ao abordar o alcoolismo e seus impactos no ambiente familiar, M. H. Lima propõe um olhar que ultrapassa julgamentos simplistas. A narrativa convida à reflexão sobre como determinadas vivências podem repercutir ao longo da vida e sobre a dificuldade de compreender as fragilidades de quem está ao nosso redor.

A presença de elementos fantásticos e de uma linguagem de caráter poético amplia as possibilidades de interpretação da história. A música, sugerida pela própria construção narrativa, funciona como uma importante chave de leitura para uma obra que procura transformar experiências dolorosas em expressão artística.

Temas que dialogam com a realidade contemporânea

Embora ambientado em um lugar ficcional e construído a partir de referências pessoais do autor, o romance aborda questões que permanecem relevantes na sociedade, como o alcoolismo, a violência doméstica e os efeitos das experiências familiares sobre as gerações seguintes.

Ao trazer esses temas para a literatura, a obra contribui para ampliar o espaço de reflexão sobre realidades muitas vezes vividas de forma silenciosa. A perspectiva de uma criança diante de conflitos que ultrapassam sua capacidade de compreensão também destaca a importância de olhar para a infância com atenção e sensibilidade.

Mais do que apresentar respostas definitivas, o livro abre caminhos para perguntas sobre responsabilidade, sofrimento, afeto e aceitação. É nessa combinação entre experiência individual e questões universais que a história encontra possibilidades de diálogo com diferentes leitores.

Uma história local com alcance universal

A ligação de Mario Henrique com Araucária confere à narrativa uma identidade particular, construída a partir de referências geográficas, afetivas e culturais de sua formação. Ao mesmo tempo, os conflitos apresentados no romance ultrapassam os limites de sua origem, aproximando-se de experiências humanas reconhecíveis em diferentes contextos.

Essa combinação entre raízes locais, imaginação e reflexão pessoal constitui um dos aspectos centrais da obra. Ao converter memórias e sentimentos em literatura, o autor estabelece uma ponte entre a vivência individual e a experiência coletiva, permitindo que o leitor encontre novos significados em questões relacionadas à família, ao passado e à capacidade de seguir adiante.

Sobre o autor

Nascido em Curitiba, em 1974, Mario Henrique Siqueira Silva e Lima, M. H. Lima, é escritor e artista plástico. Sua produção reúne diferentes formas de expressão e reflete uma trajetória influenciada por suas vivências no Paraná e por experiências internacionais.

Em sua criação artística, a observação do mundo e a elaboração das experiências pessoais ocupam lugar importante. Com Sonoro Relato da Morte do Bêbado, o autor estreia na literatura de ficção apresentando uma obra que aproxima memória, imaginação e reflexão existencial.

Para conhecer mais sobre seu trabalho, acompanhe o perfil @autormhlima no Instagram.

Onde encontrar o livro

Sonoro Relato da Morte do Bêbado, de M. H. Lima, está disponível para compra na Livraria Ipê das Letras.

Acesse: https://www.livrariaipedasletras.com/ficcao/romance-contos/sonoro-relato-da-morte-do-bebado-m-h-lima

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