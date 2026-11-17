Com reservas minerais estratégicas e uma indústria de processamento ainda limitada, o país enfrenta uma decisão histórica: exportar recursos naturais ou transformar sua riqueza em poder econômico, empregos e soberania nacional

O Brasil está diante de um paradoxo que merece a atenção da sociedade: possui uma das maiores riquezas minerais estratégicas do planeta, mas ainda ocupa uma posição modesta na produção e no processamento de terras raras. Em uma economia cada vez mais dependente de tecnologia, energia limpa, inteligência artificial e equipamentos de defesa, essa diferença entre potencial e capacidade industrial levanta uma pergunta incômoda: estamos preparando o país para liderar uma nova cadeia tecnológica ou corremos o risco de continuar vendendo recursos naturais para comprar produtos de alto valor agregado?

O tema vai muito além da mineração. Envolve interesses internacionais, investimentos bilionários, política industrial, preservação ambiental e, sobretudo, a capacidade brasileira de decidir como utilizar uma riqueza que pertence ao território nacional.

O tesouro escondido na economia do futuro

Apesar do nome, as terras raras não são necessariamente raras na natureza. A expressão identifica um grupo de 17 elementos químicos metálicos, entre eles neodímio, disprósio, lantânio e cério, cuja separação em concentrações economicamente viáveis pode ser complexa e custosa.

Esses elementos são fundamentais para a fabricação de ímãs permanentes de alta potência, utilizados em motores de veículos elétricos e geradores de turbinas eólicas. Também integram diferentes componentes eletrônicos, equipamentos médicos, sistemas de comunicação, satélites e tecnologias militares.

Em outras palavras, estão presentes em setores que definirão boa parte da competitividade econômica das próximas décadas. A transição energética, a digitalização e a corrida internacional por inteligência artificial ampliaram o interesse por esses materiais.

O Brasil aparece nesse cenário com uma vantagem geológica importante. Estimativas divulgadas sobre seu potencial mineral apontam reservas expressivas, frequentemente apresentadas na faixa de 21 milhões a 22 milhões de toneladas. Entretanto, os números variam conforme a metodologia e a classificação utilizadas. O Senado Federal destaca que a Agência Nacional de Mineração considera cerca de 14% das reservas globais conhecidas quando se leva em conta o que apresenta potencial de extração, mostrando que é necessário distinguir recursos estimados de reservas efetivamente comprovadas e economicamente aproveitáveis.

Essa diferença é essencial: possuir minério no subsolo não significa, automaticamente, dispor de uma indústria capaz de transformá-lo em riqueza.

A contradição brasileira: exportar o começo, importar o produto final

O principal gargalo nacional está no processamento. Extrair o minério é apenas uma etapa de uma cadeia industrial muito mais complexa. Depois da mineração, os materiais precisam passar por beneficiamento, separação química, purificação e transformação até alcançar a qualidade necessária para aplicações industriais específicas.

É justamente nessa etapa que se concentra parte importante do valor econômico e tecnológico.

A China tornou-se protagonista mundial nesse mercado, respondendo por aproximadamente 70% da produção de terras raras e por uma parcela ainda maior da capacidade de processamento e refino, segundo levantamento publicado pelo Senado em junho de 2026. Essa concentração transforma os minerais em instrumentos de influência econômica e geopolítica.

O problema brasileiro, portanto, não se resume a produzir pouco. Está também na dificuldade de avançar para as etapas mais sofisticadas da cadeia produtiva.

Quando um país exporta matéria-prima e importa componentes tecnológicos, deixa de capturar parte da renda que poderia permanecer em sua economia. Perde oportunidades de desenvolver fornecedores, formar especialistas, estimular centros de pesquisa e criar empregos industriais qualificados.

Não se trata de rejeitar investimentos estrangeiros. O capital internacional pode ser fundamental para viabilizar projetos de grande porte. A questão é outra: quais benefícios concretos esses investimentos deixarão no Brasil?

Uma política inteligente precisa ir além do volume extraído e do valor exportado. Deve considerar a transferência de tecnologia, a formação de profissionais, a pesquisa nacional, o desenvolvimento de fornecedores e a instalação de etapas industriais no país.

Serra Verde e a disputa pelo controle estratégico

Um dos exemplos mais relevantes dessa nova fronteira mineral é a operação da Serra Verde, localizada em Minaçu, Goiás, considerada uma referência da produção brasileira de terras raras. Sua trajetória demonstra que o país já dispõe de iniciativas comerciais concretas, mas ainda precisa ampliar sua participação no processamento e nas etapas industriais de maior valor agregado.

A presença de investidores internacionais nesse setor evidencia o interesse global pelos recursos brasileiros. Ao mesmo tempo, exige transparência sobre contratos, destinos da produção, compromissos de investimento e benefícios econômicos locais.

A pergunta não deve ser simplesmente se empresas estrangeiras podem participar da exploração. Em uma economia aberta, parcerias internacionais são legítimas e podem acelerar o desenvolvimento. O debate decisivo é saber se os acordos serão estruturados para produzir ganhos duradouros para o Brasil ou se consolidarão uma posição subordinada na cadeia tecnológica.

A soberania mineral não significa fechar as portas ao capital estrangeiro. Significa estabelecer regras claras para que o interesse nacional seja protegido, os compromissos sejam fiscalizados e o conhecimento adquirido não permaneça restrito às empresas que controlam as etapas mais avançadas da produção.

Nova lei: avanço real ou promessa política?

Em setembro de 2026, o governo federal sancionou a Lei nº 15.506/2026, que institui a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos (PNMCE) e cria o Conselho Nacional para Industrialização desses minerais. A legislação busca estimular a pesquisa, o beneficiamento, a transformação mineral e o desenvolvimento sustentável da indústria nacional.

A medida representa um passo importante, mas sua eficácia dependerá da execução. Uma lei, por si só, não constrói refinarias, não forma engenheiros especializados, não financia laboratórios e não garante que empresas brasileiras consigam competir internacionalmente.

Será necessário acompanhar a destinação dos recursos públicos, os critérios para a concessão de incentivos, as contrapartidas exigidas das empresas e os resultados efetivamente alcançados. O país precisa saber quanto será investido, quantos projetos sairão do papel e qual parcela da cadeia produtiva permanecerá em território nacional.

Há também uma questão fiscal: os incentivos devem produzir benefícios públicos proporcionais aos recursos mobilizados. Apoiar a industrialização pode ser estratégico, mas exige metas mensuráveis, fiscalização e transparência.

O risco é que a política se transforme em mais um anúncio ambicioso, sem continuidade suficiente para superar décadas de dependência tecnológica. O desafio é converter o marco legal em uma estratégia de Estado, capaz de sobreviver às mudanças de governo e de manter objetivos de longo prazo.

O preço ambiental da riqueza mineral

A corrida pelas terras raras também impõe uma discussão que não pode ser ignorada: o custo ambiental da exploração.

Os processos de extração e separação podem utilizar substâncias químicas agressivas e gerar resíduos que exigem tratamento rigoroso. Dependendo da composição do depósito, podem estar presentes elementos radioativos, como tório e urânio, cujo manejo demanda controles específicos.

Por isso, a expansão da atividade precisa ser acompanhada de licenciamento ambiental criterioso, monitoramento independente, gestão segura de rejeitos, proteção dos recursos hídricos e transparência com as comunidades afetadas.

Desenvolvimento econômico não pode significar transferir os riscos ambientais para a população enquanto os benefícios ficam concentrados em poucos agentes. Tampouco faz sentido defender a liderança brasileira na economia verde sem garantir responsabilidade ambiental na origem dos materiais que abastecerão essa mesma economia.

O caminho exige tecnologia para reduzir impactos, fiscalização efetiva e planejamento territorial. A pressa em aproveitar uma oportunidade internacional não pode servir de justificativa para flexibilizar a proteção ambiental.

A riqueza que precisa chegar à sociedade

O Brasil tem diante de si uma oportunidade estratégica, mas também uma escolha política e econômica. Pode ampliar a exportação de recursos naturais e continuar dependendo de outros países para obter os componentes mais sofisticados. Ou pode usar suas reservas como ponto de partida para construir uma indústria capaz de gerar conhecimento, empregos qualificados, inovação e maior autonomia econômica.

Essa segunda alternativa não será simples nem barata. Exige investimentos de longo prazo, segurança jurídica, formação profissional, infraestrutura, pesquisa científica e cooperação entre governo, universidades e empresas. Também exige reconhecer que o país não precisa dominar sozinho todas as etapas, mas deve negociar parcerias que ampliem sua capacidade tecnológica.

A disputa pelas terras raras revela uma lição que o Brasil conhece há muito tempo: riqueza natural e desenvolvimento não são sinônimos. Ter recursos abundantes é uma vantagem; saber transformá-los em prosperidade compartilhada é uma decisão estratégica.

A pergunta que fica para o país é direta: quando o mundo procura no subsolo brasileiro os elementos que movimentarão a economia do futuro, o Brasil vai negociar apenas o que tem debaixo da terra ou também vai construir o conhecimento necessário para participar do que será produzido a partir dele?

A resposta dependerá menos do tamanho das reservas e mais da qualidade das decisões tomadas agora. Porque a verdadeira riqueza de um país não está apenas no que ele possui, mas na capacidade de transformar seus recursos em oportunidades para sua população.

Fonte de referência: Senado Federal, Ministério de Minas e Energia e legislação federal sobre minerais críticos e estratégicos.

Fontes para conferência editorial

Senado Federal — O futuro e o presente nas terras raras. A reportagem apresenta o cenário mundial, os desafios de processamento e as diferenças entre estimativas e reservas comprovadas.

Senado Notícias

Ministério de Minas e Energia — Lei nº 15.506/2026. Texto oficial da política nacional.

Ministério de Minas e Energia+1