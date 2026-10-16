Halloween na Pedreira: Curitiba terá Solomun e Vintage Culture como trilha sonora de 31 de outubro

Para quem quer trocar as festas tradicionais de Halloween por uma grande pista de música eletrônica, dois dos maiores DJs do mundo se apresentam na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba

Curitiba, 16 de outubro de 2026 – O Halloween deste ano terá uma trilha sonora especial em Curitiba. No dia 31 de outubro, sábado, a Pedreira Paulo Leminski recebe Solomun e Vintage Culture para um dos encontros mais aguardados da música eletrônica em 2026. Com início às 14h, o evento surge como uma alternativa para quem pretende aproveitar a data longe das tradicionais festas à fantasia e prefere passar o sábado diante de dois dos principais nomes da cena eletrônica mundial.

A coincidência com o Halloween coloca a apresentação entre os destaques da programação de entretenimento da capital paranaense no último fim de semana de outubro. Em vez de uma festa temática, a proposta é reunir o público em uma grande pista a céu aberto, com uma programação que começa durante a tarde e atravessa a transição para a noite, tendo como cenário os imponentes paredões de pedra de um dos espaços mais emblemáticos do país.

À frente da programação está Solomun, DJ e produtor bósnio-alemão que se tornou uma das figuras mais influentes da música eletrônica contemporânea. Fundador da Diynamic Music e responsável pela consagrada residência Solomun +1, em Ibiza, o artista construiu sua reputação com sets extensos, grooves profundos e uma maneira particular de conduzir a pista por diferentes atmosferas musicais.

A apresentação em Curitiba acontece em um período de novos trabalhos e colaborações. Entre os lançamentos recentes está “Rumpta”, sua primeira parceria com Skrillex, que reúne duas referências de diferentes vertentes da música eletrônica em uma produção marcada por texturas experimentais e elementos do house.

O encontro ganha ainda mais força com Vintage Culture, um dos artistas brasileiros de maior projeção internacional. Lukas Ruiz construiu uma trajetória que começou nas pistas nacionais e alcançou festivais como Tomorrowland, Coachella e Creamfields, além de residências em alguns dos clubs mais conhecidos do mundo.

Em 2026, o brasileiro ampliou sua presença internacional com a residência Affairs, no Pacha Ibiza, reunindo artistas convidados e consolidando também seu papel como curador musical. Agora, divide a programação com Solomun em uma apresentação que reúne duas identidades distintas, mas profundamente conectadas à cultura das pistas.

No dia 31 de outubro, a Pedreira Paulo Leminski terá uma programação que dispensa fantasias e aposta na música como protagonista. Para quem prefere uma grande pista às festas tradicionais de Halloween, Solomun e Vintage Culture serão a atração do sábado em Curitiba.

As apresentações de Solomun e Vintage Culture em Curitiba acontecem no dia 31 de outubro (sábado), na icônica Pedreira Paulo Leminski. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Ingresse (https://www.ingresse.com/solomun-curitiba-2026/). Para mais informações, acesse os perfis oficiais das produtoras no Instagram: Planeta Brasil Entretenimento – @planetabrasilentretenimento, Seven Experience – @seven.exp e Entourage Brasil – @entourage.br.