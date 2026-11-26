Retomada do passeio gratuito sob a lua cheia atraiu recorde de acessos nesta quarta (25). Novas vagas podem surgir no Guia Curitiba em caso de cancelamentos, e Prefeitura já prepara próxima edição.

As tradicionais visitas guiadas noturnas ao Cemitério Municipal São Francisco de Paula, no bairro São Francisco, voltaram à agenda cultural de Curitiba nesta quarta-feira (25) com procura histórica. As 240 vagas gratuitas disponibilizadas pela Prefeitura para os quatro dias de evento (25 a 28 de novembro) esgotaram-se em menos de três minutos após a abertura no portal Guia Curitiba.

O passeio, interrompido desde março de 2025, ocorre sempre em noites de lua cheia, das 19h às 22h, e reúne 60 participantes por noite.

Como tentar uma vaga de última hora

Embora o lote oficial esteja esgotado, quem ficou de fora ainda tem uma alternativa. O sistema do Guia Curitiba libera automaticamente novos ingressos sempre que algum participante inscrito cancela a presença.

Para aproveitar uma eventual desistência até sábado (28):

• Acesse a página do evento no Guia Curitiba ao longo do dia, especialmente no fim da tarde.

• Mantenha seu login ativo no sistema e-Cidadão para concluir a reserva rapidamente caso uma vaga apareça.

Não conseguiu desta vez? Fique atento à próxima lua cheia

Com a retomada oficial do projeto pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA), novas datas devem ser anunciadas em breve para a próxima lua cheia. Como os ingressos costumam acabar em poucos minutos, a recomendação é deixar o cadastro no e-Cidadão atualizado com antecedência e acompanhar a abertura das inscrições pelo portal da Prefeitura.

Por que o passeio é tão disputado?

Conduzida pela pesquisadora cemiterial Clarissa Grassi, a caminhada de três horas transforma o equipamento público mais antigo de Curitiba — inaugurado em 1854 — em uma aula a céu aberto sobre arquitetura, geologia e memória paranaense.

Sem qualquer apelo sobrenatural, o roteiro revela a simbologia da arte tumular do ciclo da erva-mate e passa pelos jazigos de personagens históricos, como o Barão do Serro Azul e Maria Bueno, ícone da fé popular curitibana.

Informações para quem já garantiu ingresso

• Risco de chuva: Em caso de chuva no horário do passeio (19h às 22h), a visita é cancelada. A orientação é checar o status na página do Guia Curitiba antes de sair de casa, já que há previsão de instabilidade climática em Curitiba nos próximos dias.

• Vestimenta: É obrigatório o uso de calçados fechados.

• Local e horário: Portão principal do Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Praça Padre João Sotto Maior, 50 – São Francisco). Chegar com 10 minutos de antecedência.