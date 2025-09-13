Ótica Verben : 37 Anos de História e Cuidado com a Visão na Rua Coronel Dulcídio

Na esquina da Rua Coronel Dulcídio com a Alameda Carlos de Carvalho, ao lado da Praça da Espanha, pulsa uma das histórias mais sólidas do comércio curitibano. As Óticas Verben, fundada em 1988, transformou-se em referência no atendimento de qualidade, tecnologia de ponta e atenção humanizada à saúde ocular. Sob a direção dos irmão Carlos Eduardo e Raphael Baranowskyj, cuja empresa foi fundada pelo pai Luis Carlos Baranowskyj , a loja mantém viva a essência do comércio de bairro: próxima da comunidade, confiável e aberta às necessidades de cada cliente.

Ao longo de seus 37 anos no mercado óptico, a Verben conquistou espaço não apenas pela variedade de grifes internacionais – como Ray-Ban, Oakley, Prada, Versace, Tiffany & Co., Bvlgari, Vogue e Dolce & Gabbana – mas pela capacidade de unir sofisticação, qualidade e técnica a um propósito maior: oferecer soluções para todos os tipos de visão, inclusive para aqueles que convivem com baixa visão, condição que afeta milhões de brasileiros.

Especialização em baixa visão: a única especializada no Paraná

Poucas óticas no país têm expertise em baixa visão, também chamada de visão subnormal . Trata-se de uma condição em que a acuidade visual permanece reduzida, mesmo com óculos ou lentes comuns, impactando atividades simples do dia a dia. As principais causas vão desde a degeneração macular relacionada à idade até glaucoma, retinopatia diabética, catarata, doenças congênitas ou traumas oculares.

Nesses casos, as Óticas Verben se torna um porto seguro. A equipe especializada realiza avaliações personalizadas, oferece auxílios ópticos como telelupas. “Nosso compromisso é devolver autonomia e qualidade de vida. Cada cliente recebe um olhar único e personalizado , porque acreditamos que enxergar bem é enxergar a vida em sua plenitude”, destaca Raphael .

Inovação que aproxima pessoas

A Verben também é pioneira em tecnologia. A loja foi uma das primeiras de Curitiba a trabalhar com lentes customizadas e hoje conta com a mais moderna máquina de telemetria, capaz de medir com precisão parâmetros como a distância pupilar e naso-pupilar, anglo pantoscópico, distância vértice e movimentos oculares , transmitindo assim os dados com rapidez e segurança. Esse avanço garante lentes feitas sob medida, com conforto superior e fidelidade ótica incomparável.

Um endereço que se confunde com a história da cidade

Estar na Rua Coronel Dulcídio é fazer parte de um pedaço vivo da história curitibana. Ali, onde tradição e modernidade se encontram, as Óticas Verben simboliza o comércio que resiste ao tempo: atencioso, confiável e sempre presente na rotina das famílias. É nesse cruzamento entre a vida cultural da Praça da Espanha e a elegância da Alameda Carlos de Carvalho que a ótica consolidou sua posição privilegiada

Com matriz no Batel e filial no Pinheirinho, as Óticas Verben segue expandindo sem perder a essência: sempre se atualizando , unindo tecnologia, moda e cuidado humano para transformar a forma como as pessoas veem o mundo. Porque, no fim, mais do que vender óculos, a missão é ajudar a enxergar a vida com clareza, dignidade e emoção

📍 Endereços:

Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 1172 – Batel, Curitiba – PR

Av. Winston Churchill, 2022 – Pinheirinho, Curitiba – PR (em frente à Rua da Cidadania)

📞 (41) 3324-3106 | WhatsApp (41) 99962-2632

Instagram :

🌐 Loja virtual: www.verbenoticas.com.br