🔥 20 anos de tradição e excelência
O cheiro da brasa, o ponto certo da carne e o sabor que reúne pessoas. A Sabor na Brasa Churrascaria Delivery construiu, ao longo de 20 anos, uma história marcada pela tradição, autenticidade e respeito ao verdadeiro churrasco. Fundada em 2005 por Hemerson Matos, a marca se tornou referência em Curitiba ao levar, com qualidade impecável, a experiência do churrasco até a mesa de seus clientes.
A trajetória de Hemerson é marcada por aprendizado e paixão. Inspirado pela experiência adquirida no McDonald’s e na Churrascaria Divino Mestre, ele transformou conhecimento técnico, disciplina operacional e amor pela gastronomia em um negócio sólido, reconhecido pelo padrão de entrega e pelo cuidado em cada detalhe.
Na Sabor na Brasa, o churrasco é tratado como cultura. A seleção criteriosa das carnes, o preparo na brasa e o compromisso com o ponto ideal refletem uma operação que valoriza a excelência e a confiança do cliente. Cada pedido carrega a essência de quem entende que sabor também é experiência.
Ao longo de duas décadas, a Sabor na Brasa conquistou espaço, fidelizou clientes e construiu uma reputação baseada em qualidade, consistência e atendimento responsável. Um trabalho que atravessa gerações e mantém viva a tradição do churrasco brasileiro, agora no formato delivery, sem abrir mão da identidade.
Neste especial Melhores do Ano, celebramos a Sabor na Brasa por seus 20 anos de história, por honrar a tradição da brasa e por provar que quando há paixão, disciplina e respeito pelo cliente, o sabor permanece.