Categoria: Indústria e Varejo de Sorvetes e Açaí

Algumas marcas nascem para vender produtos. Outras nascem para criar lembranças. A Sorvetes Bapka pertence ao segundo grupo. Sua história começou de forma simples e afetiva, em uma produção familiar onde cada sabor era preparado com cuidado, verdade e amor — valores que permanecem vivos até hoje, mesmo com a expansão que levou a marca a chegar a 120 lojas em Curitiba, Região Metropolitana e Litoral do Paraná.

Ao longo de sua trajetória, a Bapka cresceu sem perder sua essência. Conquistou novos espaços, firmou parcerias estratégicas e fortaleceu sua presença no mercado mantendo o compromisso com qualidade, proximidade e emoção. Seus sorvetes, picolés e açaís são pensados para despertar sorrisos, reunir famílias e transformar momentos simples em memórias especiais.

Sempre atenta aos movimentos do consumidor e às novas experiências de consumo, a Sorvetes Bapka segue inovando. Além do reconhecido catálogo de sopas congeladas, a marca passa a oferecer, em algumas unidades, o buffet de sopas, ampliando sua atuação para além das sobremesas e reforçando seu vínculo com o conforto, o acolhimento e o bem-estar.

Mais do que uma indústria, a Bapka se consolidou como uma marca próxima das pessoas — presente no dia a dia, nas pausas, nos encontros e nos momentos de celebração. À frente dessa jornada estão o fundador Luiz Carlos Varela, responsável por transformar um sonho familiar em um negócio sólido, e Camila do Carmo, gestora de marketing, que imprime inovação, comunicação estratégica e conexão com o público à marca.

Neste especial Melhores do Ano, celebramos a Sorvetes Bapka por sua trajetória inspiradora, pela capacidade de evoluir sem perder a alma e por provar que sabor, carinho e inovação podem — e devem — caminhar juntos.