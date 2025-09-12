📰 Paraná lidera crescimento econômico no Brasil e alcança marca histórica de 1 bilhão de notas fiscais emitidas em 2025

O Paraná registrou o maior avanço econômico do país no 1º semestre de 2025, com crescimento de 6,1%, quase o dobro da média nacional de 3,2%, superando estados como Minas Gerais (3%) e São Paulo (1,4%). O desempenho reflete a força de diferentes setores, como indústria, serviços e agronegócio, além de políticas de incentivo ao empreendedorismo e investimentos em infraestrutura.
📊 Setores em destaque
- Serviços e Comércio – As vendas no setor de serviços cresceram 5,7%, enquanto o varejo avançou 3%.
- Indústria – Produziu um salto de 5,3% no primeiro quadrimestre, frente à média nacional de 1,4%.
- Agronegócio – O campo paranaense manteve liderança nacional na produção de aves e registrou forte colheita de grãos.
- Empregos – Entre janeiro e maio, foram criados 84.882 postos formais de trabalho, fortalecendo o mercado interno.
Esse ritmo acelerado também se reflete no PIB estadual, que cresceu 5% no primeiro trimestre, atingindo R$ 210,9 bilhões, segundo o IBGE.
🧾 Recorde histórico de notas fiscais
Com a economia aquecida, o Paraná alcançou uma marca inédita: 1,02 bilhão de notas fiscais eletrônicas emitidas entre janeiro e junho de 2025, aumento de 4% em relação ao mesmo período de 2024.
- Em 2015, no início do Programa Nota Paraná, foram 2,04 milhões de documentos no semestre. O salto para mais de 1 bilhão em 2025 representa crescimento de 500 vezes em uma década.
- O aumento reflete tanto o bom momento da economia quanto a maior conscientização da população em pedir a nota fiscal.
- Segundo o auditor fiscal Lhugo Tanaka, o marco simboliza “transparência, justiça tributária e desenvolvimento econômico”.
Além da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e), usada em compras do varejo, também houve alta nas transações entre empresas. Foram 306 milhões de NF-e emitidas no semestre, 15,9% a mais que em 2024.
🌟 Confiança em alta
O ambiente favorável estimulou a abertura de 80.158 novas empresas no primeiro semestre, crescimento de 17% em relação ao ano anterior. O dinamismo chega a todas as regiões: 326 municípios (81,7%) tiveram saldo positivo de contratações.
O turismo também mostrou vitalidade, com o Paraná liderando o crescimento nacional em maio, registrando alta de 2,6%, enquanto a média dos estados foi negativa (-0,7%).
Esse conjunto de fatores reforça a imagem do estado como um dos motores do crescimento nacional, resultado de uma política econômica baseada em investimentos, desburocratização e incentivos fiscais.