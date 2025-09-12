📰 Paraná lidera crescimento econômico no Brasil e alcança marca histórica de 1 bilhão de notas fiscais emitidas em 2025

O Paraná registrou o maior avanço econômico do país no 1º semestre de 2025, com crescimento de 6,1%, quase o dobro da média nacional de 3,2%, superando estados como Minas Gerais (3%) e São Paulo (1,4%). O desempenho reflete a força de diferentes setores, como indústria, serviços e agronegócio, além de políticas de incentivo ao empreendedorismo e investimentos em infraestrutura.

📊 Setores em destaque

Serviços e Comércio – As vendas no setor de serviços cresceram 5,7% , enquanto o varejo avançou 3% .

– As vendas no setor de serviços cresceram , enquanto o varejo avançou . Indústria – Produziu um salto de 5,3% no primeiro quadrimestre, frente à média nacional de 1,4%.

– Produziu um salto de no primeiro quadrimestre, frente à média nacional de 1,4%. Agronegócio – O campo paranaense manteve liderança nacional na produção de aves e registrou forte colheita de grãos.

– O campo paranaense manteve liderança nacional na produção de aves e registrou forte colheita de grãos. Empregos – Entre janeiro e maio, foram criados 84.882 postos formais de trabalho, fortalecendo o mercado interno.

Esse ritmo acelerado também se reflete no PIB estadual, que cresceu 5% no primeiro trimestre, atingindo R$ 210,9 bilhões, segundo o IBGE.

🧾 Recorde histórico de notas fiscais

Com a economia aquecida, o Paraná alcançou uma marca inédita: 1,02 bilhão de notas fiscais eletrônicas emitidas entre janeiro e junho de 2025, aumento de 4% em relação ao mesmo período de 2024.

Em 2015, no início do Programa Nota Paraná , foram 2,04 milhões de documentos no semestre. O salto para mais de 1 bilhão em 2025 representa crescimento de 500 vezes em uma década .

, foram 2,04 milhões de documentos no semestre. O salto para mais de 1 bilhão em 2025 representa crescimento de . O aumento reflete tanto o bom momento da economia quanto a maior conscientização da população em pedir a nota fiscal.

Segundo o auditor fiscal Lhugo Tanaka, o marco simboliza “transparência, justiça tributária e desenvolvimento econômico”.

Além da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e), usada em compras do varejo, também houve alta nas transações entre empresas. Foram 306 milhões de NF-e emitidas no semestre, 15,9% a mais que em 2024.

🌟 Confiança em alta

O ambiente favorável estimulou a abertura de 80.158 novas empresas no primeiro semestre, crescimento de 17% em relação ao ano anterior. O dinamismo chega a todas as regiões: 326 municípios (81,7%) tiveram saldo positivo de contratações.

O turismo também mostrou vitalidade, com o Paraná liderando o crescimento nacional em maio, registrando alta de 2,6%, enquanto a média dos estados foi negativa (-0,7%).

Esse conjunto de fatores reforça a imagem do estado como um dos motores do crescimento nacional, resultado de uma política econômica baseada em investimentos, desburocratização e incentivos fiscais.