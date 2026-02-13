Edson Eddel – O Artista que Reescreve a Moda com História e Ousadia

Com mais de duas décadas dedicadas à alta-costura, Edson Eddel consolidou-se como um dos nomes mais criativos e inovadores da moda paranaense. Especialista em vestidos de noiva, foi o primeiro estilista a lançar as icônicas noivas coloridas, rompendo padrões e marcando definitivamente sua assinatura no cenário nacional. Sua obra é uma fusão de ousadia, técnica refinada e sensibilidade artística — uma moda que respira personalidade e propósito.

Reconhecido também por suas criações sustentáveis, Edson eternizou sua presença na moda brasileira ao transformar materiais inusitados em arte: lacres de latinha, CDs, papel crepom, elementos reciclados e até versões temáticas que celebram o futebol e a cultura popular. Seu vestido bordado em ouro permanece como marco absoluto de seu brilhantismo artesanal.

No Prêmio Profissionais da Beleza e da Moda 2025, Edson Eddel emocionou a plateia com um desfile conceitual que foi muito além da moda festa. Com uma trilha sonora exclusiva — criada especialmente para narrar sua trajetória —, apresentou ao público o tema “Edson Eddel: um artista, um criador”, em uma performance que uniu memória, identidade e expressão estética. Cada entrada da passarela se conectava ao enredo musical, transformando o desfile em um verdadeiro espetáculo cênico.

Premiado por várias edições consecutivas com o Troféu Imprensa – Melhores do Ano do Jornal Folha do Batel, Edson é reconhecido por sua história profissional consistente, atuante e inspiradora. Além de estilista, é empresário, ator, entrevistador e voluntário comprometido com causas animais — um artista plural que coloca verdade e emoção em tudo o que cria.

Edson Eddel não apenas confecciona vestidos; ele constrói universos. Sua moda conta histórias, resgata sensações e reafirma que o verdadeiro luxo nasce da autenticidade.

https://www.instagram.com/edsoneddel.ee