Fast Escova Portão – Keziany Soares: Onde Beleza, Praticidade e Propósito se Encontram

A Fast Escova transformou o conceito de atendimento em salões de beleza no Brasil, tornando-se uma das redes mais inovadoras do país. Com mais de 300 unidades nacionais — sendo 14 no Paraná —, o modelo revolucionou a rotina da mulher moderna ao oferecer serviços sem necessidade de agendamento, valores tabelados e resultados rápidos, sem abrir mão da elegância, do cuidado e da qualidade.

À frente da Fast Escova Portão, a empresária Keziany Soares imprime sua visão sensível e estratégica, unindo beleza e autenticidade em um ambiente acolhedor e sofisticado. Consultora de imagem e especialista em moda estratégica, ela defende que “vestir é comunicar”, e leva esse conceito para cada detalhe da unidade, onde a experiência da cliente vai muito além do espelho.

No espaço, o público encontra escovas, tratamentos capilares, manicure e pedicure, maquiagem, design de sobrancelhas e uma linha de produtos exclusivos para home care — tudo pensado para atender a mulher contemporânea que busca praticidade sem renunciar à autoestima. Com gestão próxima, cuidado diário e olhar atento às tendências, Keziany transformou a unidade Portão em referência regional, reafirmando o propósito da Fast Escova: otimizar o tempo, potencializar a beleza e celebrar a identidade de cada mulher.

https://www.instagram.com/keziany_soares/

https://www.instagram.com/fastescova.portaopr/