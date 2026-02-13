Fabiana Cavalli: A Medicina Que Conecta Pele, Ciência e Essência Humana

Desde a infância, inspirada pela dedicação da família e pelo exemplo do pai, Fabiana Cavalli cultivou um sonho claro: ser médica. Hoje, ela transformou esse desejo infantil em uma trajetória sólida, guiada pelo amor, pela responsabilidade e pela vocação de cuidar. Para Fabiana, a medicina é encontro — entre ciência e sensibilidade, técnica e acolhimento, pele e profundidade emocional.
Formada pela UFPR, cirurgiã geral pela Santa Casa de Curitiba e dermatologista titular pela SBD, Fabiana especializou-se em áreas que ampliam seu olhar sobre o ser humano, como medicina estética, auditoria em saúde, políticas públicas, coaching e análise transacional. Essa combinação tornou sua prática mais humana e completa, permitindo que ela enxergue além da superfície e compreenda o que muitas vezes não é dito em palavras.
Referência em Dermatologia e Tricologia Médica
Com forte atuação na tricologia, Fabiana tornou-se uma das vozes mais respeitadas do país quando o assunto é saúde capilar. Autora do Manual de Tricologia Médica e coautora em outras obras, ela leciona e coordena pós-graduações no ISBRAE e Lapidare, influenciando a formação de novos profissionais.
Presidiu dois grandes congressos nacionais (2022 e 2023) e atua como palestrante do PEM e speaker Toskani, levando conhecimento científico aliado a uma visão humana e integrativa.
Beleza com Propósito e Verdade
Em sua prática clínica, Fabiana valoriza resultados naturais, seguros e alinhados com a identidade de cada paciente. Para ela, dermatologia não é apenas estética: é autoestima, saúde e reencontro pessoal. Cada tratamento é construído com respeito à singularidade, reforçando que a beleza real nasce da verdade e da coerência com quem cada um é.
Família: A Base que Move e Inspira
Seus filhos, Maria Paula e João Emanuel, e seu companheiro, Alexandre Cavalli, são o alicerce de sua jornada e sua principal fonte de força, amor e propósito. É a partir desse núcleo que Fabiana encontra equilíbrio para seguir estudando, ensinando e cuidando.
Instituto Cavalli: Ciência, Cuidado e Humanidade em um Só Lugar
E foi justamente ao unir todas essas áreas — dermatologia, tricologia, estética, docência, pesquisa, coaching e cuidado emocional — que nasceu o Instituto Cavalli: um espaço que representa a síntese de sua trajetória e o compromisso de oferecer saúde e beleza de forma integrada, responsável e profundamente humana.