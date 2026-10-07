Rico Paladar: quando o pão de queijo ganha recheio, memória e um sabor que pede mais um

Há sabores que alimentam. E há aqueles que também despertam lembranças, aproximam pessoas e transformam um simples café em um momento especial.

É justamente nessa combinação de tradição, afeto e sabor que a Rico Paladar vem construindo sua história em Curitiba. Uma história que começou dentro de casa, com uma família que decidiu transformar conhecimento, coragem e união em um negócio próprio — e que encontrou no pão de queijo uma receita para conquistar paladares.

A trajetória começou com Seu Miguel Pedro, homem ligado à agricultura e grande incentivador dos filhos Renato, Cleber e Douglas. Ao lado da esposa Elza Honorato, ele apoiou a decisão dos filhos de empreenderem juntos.

Renato, o mais velho, já carregava mais de 13 anos de experiência como gerente de produção em uma empresa de pães congelados. Cleber, o irmão do meio, tinha cinco anos de experiência como técnico de panificação. Douglas, o caçula, deixou sua antiga área de atuação para embarcar no projeto da família e também se profissionalizar no segmento de alimentos.

Era o conhecimento técnico encontrando uma receita ainda mais importante: trabalhar juntos.

No início, a produção era pequena. Um espaço alugado de apenas 40 m², alguns equipamentos e um veículo utilizado nas primeiras entregas.

A venda era feita praticamente de porta em porta, visitando estabelecimentos comerciais de Curitiba e apresentando os produtos.

O que veio depois foi resultado de muito trabalho — e da resposta de quem experimentava.

Os pães de queijo começaram a ganhar espaço justamente por aquilo que continua sendo um dos pilares da Rico Paladar: qualidade, cuidado na produção e aquele toque caseiro que faz diferença quando o alimento chega à mesa.

Com o crescimento, vieram a ampliação da estrutura, da equipe e da área de atuação. Mas uma coisa permaneceu: a busca por inovar sem deixar para trás a essência que deu origem à empresa.

E se o pão de queijo já é irresistível, imagine recheado?

É aqui que a experiência fica ainda mais interessante.

A Rico Paladar transformou o tradicional pão de queijo em uma pequena surpresa gastronômica. Além da versão clássica, há opções recheadas que combinam a massa douradinha e saborosa com recheios que aparecem a cada mordida.

Entre as opções estão frango, bacon, requeijão e Nutella — uma variedade que permite levar o pão de queijo para diferentes momentos do dia, do café da manhã ao lanche da tarde, passando por festas, encontros e eventos.

E foi justamente essa experiência que pude comprovar pessoalmente.

“Eu provei e posso dizer que realmente são deliciosos. O pão de queijo recheado faz uma diferença enorme, porque você espera aquele sabor tradicional e, de repente, encontra o recheio. No meu aniversário, servi os produtos da Rico Paladar e o recheado de frango foi um dos mais elogiados pelos convidados. Foi daqueles sabores que despertam a pergunta: ‘Onde você comprou?’” Celina Ribello, jornalista e diretora da Folha do Batel

Talvez esteja aí um dos segredos do sucesso: não é apenas matar a fome, é provocar aquela vontade de experimentar mais um.

Uma família por trás de cada fornada

Para Renato Pedro, um dos responsáveis pela empresa, parte importante dessa trajetória está justamente na união da família.

Os desafios são enfrentados em equipe, cada um contribuindo com sua experiência e conhecimento. E essa união aparece não apenas na história da empresa, mas também na filosofia de manter a qualidade enquanto novos produtos e possibilidades chegam ao mercado.

Além dos pães de queijo tradicionais e recheados, a Rico Paladar oferece chipas, palitos de provolone, dadinhos e massas congeladas para bombas e carolinas, ampliando o leque de opções para quem procura praticidade sem abrir mão do sabor.

No fim, talvez seja essa a essência da Rico Paladar: pegar algo que já faz parte da memória afetiva dos brasileiros e encontrar novas maneiras de fazê-lo surpreender.

Porque pão de queijo combina com café, com conversa, com festa, com família e com aquela pausa no meio do dia.

E quando ele vem recheado, quentinho e preparado com cuidado, a experiência ganha ainda mais significado.

Rico Paladar. Rico em sabor, tradição, história e momentos.

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