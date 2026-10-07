Sabor & Sabor: de uma cantina universitária a uma indústria que leva sabor a 11 estados

Uma história construída com empreendedorismo, qualidade e muitos sabores

Algumas grandes histórias empresariais começam de maneira simples. A da Sabor & Sabor nasceu em uma cantina da Universidade Federal do Paraná (UFPR), em Curitiba, e hoje se transformou em uma indústria com produção média de 8 toneladas de salgados por dia, presença em diferentes estados brasileiros e projetos de expansão internacional.

A trajetória começou em 1980, quando o venezuelano Hector chegou ao Brasil trazendo consigo o espírito empreendedor e o desejo de construir seu próprio caminho. Em 1983, abriu uma cantina na Reitoria da UFPR, onde produzia artesanalmente seus salgados. O sucesso entre os estudantes fez o negócio crescer rapidamente e, em pouco tempo, a cantina já atendia quatro campus da universidade.

Com o aumento da demanda, a produção artesanal deu lugar a uma nova etapa. Em 1993, nasceu a Indústria Sabor & Sabor, inicialmente dentro da universidade e, posteriormente, expandindo sua atuação para Curitiba e Região Metropolitana.

É uma história que também pode ser contada por quem acompanha de perto essa trajetória. Luciano Silva Lima, gerente comercial da Sabor & Sabor, está há 20 anos na empresa e conhece de perto as transformações que fizeram a indústria chegar ao atual momento. Para ele, mesmo diante dos desafios do mercado, a filosofia permanece a mesma: oferecer produtos com a máxima qualidade aos clientes.

Mais de três décadas depois, a empresa mantém sua essência, mas apresenta uma estrutura industrial robusta. A matriz, em Curitiba, conta com 3.300 m², além de duas filiais em Santa Catarina. A produção média chega a 8 toneladas diárias, aproximadamente 6 mil pacotes, em um turno de operação.

O portfólio também acompanha essa trajetória de crescimento: são 220 SKUs de fabricação própria, além de 50 produtos de terceiros para revenda, como polpas de frutas e açaí. Entre os itens mais procurados estão croissants, folhados, pão de batata e pão de queijo.

Com atuação principalmente na Região Sul e clientes também em outros estados brasileiros, a Sabor & Sabor olha agora para novos horizontes. A empresa já trabalha em um projeto para levar seus produtos ao mercado externo, inicialmente para países do Mercosul.

Da pequena cantina universitária à indústria de alimentos em expansão, a história da Sabor & Sabor mostra como empreendedorismo, qualidade e capacidade de adaptação podem transformar uma ideia em um negócio que atravessa fronteiras.

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