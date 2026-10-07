Coletânea de 20 anos da Quadrinhópole será lançada em outubro na Gibiteca de Curitiba

Lançamento acontece no dia 16 de outubro, a partir das 19h, com presença do editor e roteirista Leonardo Melo

A Quadrinhópole, uma das iniciativas mais longevas dos quadrinhos independentes de Curitiba, celebra 20 anos de história com uma coletânea especial. O lançamento acontece no dia 16 de outubro de 2026, a partir das 19h, na Gibiteca de Curitiba, espaço diretamente ligado à origem do projeto.

A publicação chega ao lançamento depois de uma campanha de financiamento coletivo realizada pelo Catarse, que superou a meta inicial e alcançou quase 150% do valor previsto.

Durante o evento, o editor e roteirista Leonardo Melo, responsável pela organização da coletânea, fará um bate-papo contando a história do projeto, além da entrega das recompensas aos apoiadores da campanha e sessão de autógrafos para quem decidir adquirir o livro na ocasião.

A edição reúne 18 histórias já publicadas, duas inéditas e um dossiê sobre a trajetória da Quadrinhópole, além de registrar os 110 quadrinistas que participaram do projeto ao longo de duas décadas.

Entre as histórias inéditas estão “Diário de um Terraplanista”, com roteiro de Leonardo Melo e arte de Gabriel Baltazar, e “Retorno a Slumberland”, com roteiro de Melo e arte de Alberto Pessoa. A segunda é uma releitura contemporânea de Little Nemo, clássico criado pelo quadrinista norte-americano Winsor McCay.

Criada por artistas que frequentavam a Gibiteca, a Quadrinhópole começou como uma revista impressa, publicou nove números, migrou para o formato digital e posteriormente se tornou editora, acumulando dezenas de títulos independentes. O projeto também esteve entre as iniciativas que contribuíram para a criação do Quarto Mundo, coletivo que marcou a produção independente de quadrinhos no Brasil.

Um lançamento em um lugar que faz parte dessa história e está de aniversário

A escolha da Gibiteca para receber o lançamento reforça a ligação entre as duas trajetórias. Fundada em 15 de outubro de 1982, a Gibiteca teve papel importante na formação e circulação de artistas e projetos ligados aos quadrinhos em Curitiba. O lançamento da Quadrinhópole também integra as comemorações pelos 44 anos do espaço.

Foi entre artistas que frequentavam o espaço que a Quadrinhópole começou a tomar forma. Duas décadas depois, a coletânea que reúne essa trajetória retorna à Gibiteca para celebrar os 20 anos do projeto.

A publicação é uma edição de tiragem limitada, reunindo histórias, artistas e registros de duas décadas de produção independente de quadrinhos.

SERVIÇO

Lançamento da coletânea Quadrinhópole 20 Anos

Data: 16 de outubro de 2026

Horário: a partir das 19h

Local: Gibiteca de Curitiba

Endereço: Rua São Francisco, 326.

Instagram: @gibitecadecuritiba