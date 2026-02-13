A Força da Mulher Madura na Passarela do Mar: O Estilo Alenoah

Fundada em 2021, em Curitiba, a Alenoah nasceu com a missão de valorizar a mulher 40+, moderna, confiante e dona de sua narrativa. Voltada para um público que vive a maturidade com elegância e autenticidade, a marca transforma o beachwear em uma experiência de conforto, estilo e identidade. Suas peças unem cortes que respeitam as curvas naturais, tecidos de alta qualidade e um design atemporal que ecoa sofisticação em cada detalhe.

À frente dessa jornada estão Regiane Moreira e Silvana Silveira, que combinam sensibilidade estética, propósito e visão de expansão internacional. Em 2024, a Alenoah inaugurou espaço em São Paulo e deu seus primeiros passos no mercado norte-americano, consolidando uma presença que cruza fronteiras. Com biquínis, maiôs, saídas de praia e bolsas produzidas em parte com materiais sustentáveis — incluindo parcerias com comunidades caiçaras do litoral do Paraná — a marca reafirma seu compromisso com inovação, responsabilidade social e moda consciente.

Para esta temporada, a Alenoah apresenta a Coleção Al Mare, inspirada na serenidade do oceano e nas paisagens litorâneas. A paleta de azul claro, off-white, marrom terroso e preto clássico dialoga com estampas exclusivas como o Poá Alenoah e a Estampa Almare, que combinam fluidez, movimento e delicadeza artística. Cada peça celebra a fusão entre natureza, autenticidade e elegância, traduzindo o universo da mulher madura que vive intensamente — e que encontra na marca um reflexo sofisticado de sua própria força.

