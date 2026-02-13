Amanda Ditzel: A Elegância Feita à Mão Que Encanta Gerações

Criada em 2015 pelas mãos da designer Amanda Ditzel, a marca que leva seu nome se destaca pelo design autoral de roupas e acessórios com estamparia exclusiva, desenvolvida inteiramente à mão em seu atelier. Inspirada pela natureza e movida pela busca constante por sofisticação, feminilidade e autenticidade, Amanda imprime em cada peça um estilo atemporal que transforma o vestir em experiência sensorial e afetiva.

O atelier sob medida oferece um atendimento personalizado que abrange as linhas noiva, festa, casual e infantil, sempre com foco no cuidado, na delicadeza e na criação de memórias únicas para cada cliente. Cada projeto nasce do olhar minucioso e artístico da designer, que entende a moda como forma de expressão pessoal e emocional.

Presença marcante na edição 2023 do Prêmio Profissionais da Beleza e da Moda, realizada na ALEP, e também destaque no Melhores do Ano 2024 do Jornal Folha do Batel, Amanda Ditzel retorna em 2025 reafirmando seu talento e sua relevância no cenário da moda autoral. Sua trajetória é um tributo à criatividade artesanal que valoriza histórias, estilos e sentimentos.

