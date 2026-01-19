Temporada de verão no Mustang Sally

Com pratos com frutos do mar, cardápio kids, música ao vivo e dezenas de drinks, o Mustang Sally convida o público para uma verdadeira experiência gastronômica

Aproveitando a temporada de calor e as férias escolares, o Mustang Sally traz uma programação especial de verão em suas quatro unidades: Batel, Mueller, Palladium e Rua da Música.

A proposta combina cardápios com opções que incluem frutos do mar e saladas refrescantes, drinks em dobro no happy hour e experiências únicas para tornar os dias curitibanos ainda mais saborosos e vibrantes.

Por que aproveitar o verão no Mustang Sally?

Gastronomia autoral que combina o melhor da culinária Tex-Mex com toques refrescantes da estação;

Ambientes diversificados para todos os públicos, desde famílias até grupos corporativos e universitários;

Programação e experiências únicas, unindo happy hour, eventos, música ao vivo e estrutura completa.

Ambientes vibrantes

Misturando cultura, arte e culinária no Parque Jaime Lerner, o Mustang Sally Rua da Música convida o público a aproveitar a temporada de verão. Seja para um brinde, uma confraternização ao entardecer ou para curtir o dia com as crianças.

Além disso, o espaço da Rua da Música possui um amplo playground com diversos brinquedos para as crianças e, até o dia 24 de janeiro, de quarta a domingo, o local também conta com apresentações do Circo Center para divertir toda família.

O Mustang Sally Batel, por sua vez, combina clima descontraído e com uma programação musical intensa para criar momentos inesquecíveis. A casa, com capacidade para 180 pessoas, oferece uma estrutura completa e é ideal para confraternizações.

Já o Mustang Sally Mueller e Mustang Sally Palladium, localizados nos shoppings, unem conforto, praticidade e muito sabor. Seja para um “aquecimento” antes do cinema, para finalizar um dia de passeio ou após uma tarde de compras, o público encontra diversas opções no Luch Menu (almoço executivo) de segunda a sexta e um cardápio completo com porções, pratos, burgers, tacos, nachos, entre outros (com opções no Menu Kids).

O verão pede brinde em dobro

O happy hour Mustang Sally ocorre diariamente nas unidades Batel, Mueller e Palladium, e de terça a quinta-feira na Rua da Música. Das 17h às 20h, o happy hour conta com pratos e bebidas com descontos especiais, como:

Sally’s Combo: mini-burgers, tacos, chili dogs e batatas

Stuffed Pork, Hump Steak Balls e Pork Dumpling em porções para compartilhar.

Com double de chopp, drinks clássicos (como Mojito, Gin Tônica, Aperol Spritz) e drinks autorais (como o “Fresh Summer”, preparado com vodka, licor de banana e toques cítricos e aromáticos), a temporada de verão no Mustang Sally é um convite para curtir dias longos, saborosos e memoráveis com a autenticidade Tex-Mex.

SERVIÇO

Mustang Sally Batel

Rua Cel. Dulcídio, 517 – Batel, Curitiba/PR. Tel. (41) 3018-8118. Reservas pelo WhatsApp: (41) 99759-6000

Mustang Sally Mueller

Av. Cândido de Abreu, 127 – Centro Cívico – Curitiba/PR. Tel. (41) 3205-8532.

Mustang Sally Palladium

Av. Pres. Kennedy, 4121 – Portão – Curitiba/PR. Tel. (41) 3212-3772.

Mustang Sally Rua da Música

Rua da Música – Parque Jaime Lerner – Pedreira Paulo Leminski, Curitiba/PR. Tel. (41) 98869-2334.

Mais informações: mustangsally.com.br

Instagram e Facebook: @mustangsallybar