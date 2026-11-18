O cenário do microempreendedorismo individual no Brasil passa por sua transformação mais profunda desde a criação do regime, em 2008. A sanção da Lei Complementar nº 238, ocorrida em 21 de outubro de 2026, consolida um pacote de medidas que promete dar fôlego financeiro e capacidade de crescimento a cerca de 17,6 milhões de trabalhadores autônomos. Entre as novidades mais impactantes estão o perdão de dívidas históricas, o reajuste escalonado do teto de faturamento e a ampliação do limite de contratação de funcionários.

A medida mais urgente e com efeito imediato sobre o caixa dos empreendedores é o perdão dos débitos com a União. A nova legislação prevê a remissão total de juros, multas e valores principais de contribuições do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS-MEI) constituídos até 13 de outubro de 2026. Segundo estimativas do governo federal, a anistia deve beneficiar diretamente 3,6 milhões de microempreendedores que se encontravam em situação de inadimplência, permitindo que retornem à regularidade fiscal sem o peso de passivos acumulados.

Além do alívio financeiro, a lei atende a uma demanda antiga da categoria: a atualização do limite de faturamento anual, congelado em R$ 81 mil há anos. Para evitar choques estruturais, a ampliação será feita de forma progressiva. O teto atual permanece vigente até o final de 2026. Em 1º de janeiro de 2027, o limite salta para R$ 110 mil e, finalmente, em 2028, atingirá o teto de R$ 140 mil. Essa transição confere previsibilidade e margem para que os negócios expandam suas operações sem o temor de serem desenquadrados compulsoriamente para o regime de Microempresa (ME), que possui maior carga tributária e burocrática.

A terceira viga de sustentação da nova lei altera a dinâmica de emprego no setor. A partir de 2027, microempreendedores que atuam em setores específicos — como indústria, comércio e serviços rurais — estarão autorizados a contratar até dois funcionários. Para as demais atividades, a regra de apenas um colaborador permanece inalterada. A flexibilização pontual visa impulsionar a produtividade em áreas que demandam maior força de trabalho operacional.

Para usufruir do perdão tributário federal, o microempreendedor não precisará fazer nenhuma solicitação burocrática, pois a baixa dos débitos ocorrerá de forma automática a partir de 1º de janeiro de 2027. Contudo, há uma contrapartida crucial para manter o benefício: o trabalhador é obrigado a pagar as guias mensais do DAS rigorosamente em dia pelos seis meses seguintes, de janeiro a junho de 2027. A única exceção de requerimento manual cabe a quem possui disputas judiciais em andamento, sendo exigida a desistência formal do processo. Complementando o pacote batizado de Prospera MEI, o governo federal também anunciou a criação do Pix MEI para 2027. Trata-se de um auxílio financeiro não reembolsável de até R$ 5 mil — ou seja, a fundo perdido —, voltado a investimentos em capital de giro, ferramentas ou maquinários. O programa dará prioridade a mulheres empreendedoras e negócios com faturamento anual de até R$ 40,5 mil, com execução planejada para ocorrer gradualmente e sob acompanhamento técnico do Sebrae.

Com a maior parte das regras entrando em vigor em 1º de janeiro de 2027, o período de transição exige atenção. O pacote legal não apenas limpa o horizonte fiscal de milhões de brasileiros, mas redefine o tamanho do MEI no ecossistema econômico nacional. Ao elevar o teto e permitir mais braços na operação, o país transforma a base da sua pirâmide empresarial em um motor de emprego e renda mais robusto e formalizado.