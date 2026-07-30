Bailinho do Bossa celebra os 18 anos da casa com palco 360º e noite inédita na Ópera Concept Hall

Evento comemorativo reúne grandes nomes da música brasileira e marca um novo capítulo na história de um dos bares mais tradicionais de Curitiba

Depois de 18 anos embalando a noite curitibana e se consolidando como um dos principais destinos para os amantes da música brasileira, o Bossa Bar prepara uma celebração à altura de sua trajetória. No dia 1º de agosto (sábado), a casa promove o Bailinho do Bossa, festa especial de aniversário que ocupará a Ópera Concept Hall com uma estrutura inédita, atrações que marcaram a história da marca e um conceito pensado para aproximar ainda mais o público dos artistas.

O grande diferencial desta edição será a estreia de um palco 360º, formato adotado pela primeira vez pelo evento e que permitirá ao público acompanhar os shows de todos os ângulos, criando uma experiência mais imersiva e conectada com a energia que sempre caracterizou o Bailinho do Bossa.

“O aniversário de 18 anos representa muito mais do que uma data. É a celebração de uma história construída ao lado do nosso público e de milhares de pessoas que fizeram parte dessa trajetória. Queríamos criar uma experiência inédita, que traduzisse esse novo momento do Bossa e proporcionasse uma noite realmente inesquecível”, destaca Glaucio Gonzaga, fundador do Bossa Bar.

A programação reúne artistas que representam diferentes vertentes da música brasileira, reforçando a proposta de conectar tradição e renovação. O line-up contará com Ruan Mansur, Banda Makinada, Baile do Pita, além dos DJs Monjolo, Lemmy e Jonas, nomes conhecidos do público que frequenta o Bossa ao longo dos últimos anos.

“O Bailinho sempre foi um dos eventos mais emblemáticos da nossa programação. Nesta edição especial, pensamos em cada detalhe para entregar uma experiência diferente, desde a estrutura até a curadoria artística. Queremos que as pessoas vivam o Bossa de uma forma que nunca viveram antes”, comenta Arthur Pereira Loro, Head de Marca e Expansão do Grupo Bossa.

A comemoração também simboliza o início da nova fase da marca, marcada pelo retorno de seu fundador, pelo fortalecimento da programação voltada à música brasileira e por uma série de novidades que serão apresentadas ao longo do segundo semestre. Mais do que celebrar os 18 anos do Bossa Bar, o Bailinho reforça o posicionamento da casa como uma das principais referências do entretenimento curitibano.

O Bailinho do Bossa acontece no dia 01 de agosto, na Ópera Concept Hall, e tem atrações como Ruan Mansur, Makinada, DJ Monjolo, DJ lemmy, Baile do Pita e DJ Jonas. Os ingressos já estão disponíveis para venda: https://ingressos.meuipay.com.br/#/bailinho/18anos). Mais informações no site www.bossabar.com.br ou no perfil oficial da casa no Instagram: @bossabarcuritiba e @bailinhodobossa.