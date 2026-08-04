Dica de Leitura: Como Conquistar a Independência Financeira e Vencer as Dívidas com o Guia Definitivo de Juarez e Lucca Giovanetti

O cenário financeiro das famílias brasileiras exige atenção urgente. Dados recentes da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), realizada pela CNC, revelam que o índice de endividamento atingiu 78,4% em junho de 2025 e continuou sua trajetória de alta, superando a marca histórica de 81% em 2026. O grande vilão desse orçamento é o cartão de crédito, presente em cerca de 85% dos casos de inadimplência, seguido de perto pelos carnês de loja e pelo crédito pessoal. É justamente para transformar essa realidade que os autores curitibanos Juarez Zubek Giovanetti e Lucca Wickbold Giovanetti lançam uma obra essencial para a construção de um futuro sólido e seguro.

Com uma abordagem prática e acessível, o livro funciona como um verdadeiro manual de sobrevivência e prosperidade. O conteúdo foi estruturado especificamente para quem deseja romper o ciclo vicioso de “trabalhar apenas para pagar contas” e começar a construir patrimônio, independentemente do nível de renda atual.

Decodificando o Mercado: O Bê-á-Bá dos Investimentos ao Seu Alcance

Uma das maiores barreiras para quem deseja investir é a complexidade técnica do mercado financeiro. Os autores conseguem superar esse obstáculo utilizando uma linguagem simples e de fácil compreensão, ideal para quem está começando do zero. A obra desmistifica os principais conceitos e modalidades de aplicação do mercado atual:

Tesouro Direto e Selic : Entenda como funcionam os títulos públicos federais e como aproveitar a taxa básica de juros para proteger seu dinheiro com o menor risco do mercado.

: Entenda como funcionam os títulos públicos federais e como aproveitar a taxa básica de juros para proteger seu dinheiro com o menor risco do mercado. Renda Fixa : Aprenda a selecionar os melhores ativos que garantem previsibilidade e segurança para a sua reserva de emergência.

: Aprenda a selecionar os melhores ativos que garantem previsibilidade e segurança para a sua reserva de emergência. Renda Variável e Rentabilidade : Descubra as dinâmicas de oscilação do mercado de ações e como extrair lucros consistentes no longo prazo.

: Descubra as dinâmicas de oscilação do mercado de ações e como extrair lucros consistentes no longo prazo. Fundos Imobiliários (FIIs) : Como se tornar dono de pedaços de grandes imóveis comerciais e receber aluguéis mensais isentos de Imposto de Renda diretamente na sua conta.

: Como se tornar dono de pedaços de grandes imóveis comerciais e receber aluguéis mensais isentos de Imposto de Renda diretamente na sua conta. Aposentadoria Sustentável: Estratégias reais para construir uma transição de carreira ou aposentadoria blindada, reduzindo drasticamente a dependência exclusiva do INSS.

Inteligência Emocional e a Psicologia do Dinheiro

Mais do que apresentar planilhas ou fórmulas matemáticas, a obra foca na mudança profunda de mentalidade e consciência. O controle das finanças pessoais está diretamente ligado à psicologia comportamental e à nossa habilidade de gerenciar a ansiedade em momentos de decisões difíceis.

O livro funciona como um guia de apoio emocional para que o leitor perca o medo de dar o primeiro passo. Os autores demonstram que a disciplina não deve ser vista como uma punição ou restrição, mas sim como a ferramenta que transforma os aportes financeiros regulares em hábitos automáticos de sucesso. Aprender a dominar os gatilhos de consumo e a impulsividade do cartão de crédito é o primeiro passo para alcançar a verdadeira liberdade de escolha e a paz de espírito.

Sobre os Autores: A União de Duas Gerações de Expertise

A obra ganha uma autoridade única (E-A-T) ao unir a vivência madura do mercado corporativo com o dinamismo e a visão global da nova geração:

Juarez Zubek Giovanetti : Empresário consolidado em Curitiba, possui sólida formação multidisciplinar em Direito e Filosofia, além de especialização em negócios e gestão de investimentos. Especialista em ações focadas em dividendos pelo método JBI-AGF, adotou a consagrada filosofia do “Jeito Barsi de Investir”. Através de disciplina rígida e foco no longo prazo, conquistou sua própria independência financeira.

: Empresário consolidado em Curitiba, possui sólida formação multidisciplinar em Direito e Filosofia, além de especialização em negócios e gestão de investimentos. Especialista em ações focadas em dividendos pelo método JBI-AGF, adotou a consagrada filosofia do “Jeito Barsi de Investir”. Através de disciplina rígida e foco no longo prazo, conquistou sua própria independência financeira. Lucca Wickbold Giovanetti: Estudante profundamente apaixonado por economia, com formações complementares em educação financeira, mercado de capitais e finanças internacionais. Sua bagagem internacional como atleta em diferentes países permitiu a convivência com jovens de diversas culturas, consolidando sua missão de democratizar o conhecimento financeiro para as novas gerações.

Pai e filho uniram suas trajetórias para criar um ecossistema prático de mentoria literária, provando que a organização financeira e o acúmulo de riqueza são plenamente realizáveis quando se tem o método correto em mãos.

Lançamento do livro

“Investir Sem Medo! – O Bê-á-Bá das Finanças Pessoais”, de autoria de Juarez Zubek Giovanetti e Lucca Wickbold Giovanetti.

📅 Data: 15 de agosto de 2026 (sábado)

🕒 Horário: 15h

📍 Local: Livraria da Vila – Shopping Pátio Batel

Avenida do Batel, 1868 – Loja 314, Piso L3

Curitiba – PR

Venha celebrar conosco este momento especial, participar de um bate-papo inspirador sobre educação financeira, prestigiar a sessão de autógrafos e desfrutar de um agradável coquetel.

As vagas são limitadas, pedimos a gentileza de confirmar sua presença até o dia 12 de agosto. Sua confirmação é muito importante para organizarmos o evento e o coquetel com todo o conforto dos convidados.

Confirme sua presença pelo link:

https://forms.gle/6Btiw6aNNCJBnp3F8

Onde Adquirir

O livro impresso em formato capa comum e a versão digital já estão disponíveis para leitores de todo o Brasil. Você pode garantir o seu exemplar e começar a transformar sua vida financeira hoje mesmo adquirindo a obra diretamente no site da Amazon link : https://a.co/d/0fDEZvn2