Entre memória, inovação e identidade: a Curitiba que se reinventa

Há cidades que crescem. Outras evoluem. Curitiba faz as duas coisas — e, nesta edição, os fatos se entrelaçam como prova viva de que desenvolvimento e identidade podem caminhar lado a lado.

A Rua Padre Anchieta traduz, como poucas vias, esse dinamismo urbano que mistura passado e futuro em uma mesma paisagem. Eixo estrutural, corredor de mobilidade, polo de saúde, endereço residencial e comercial valorizado, ela simboliza a capacidade curitibana de planejar o crescimento sem perder a coerência. Não é apenas uma rua — é uma narrativa concreta de transformação econômica e urbana.

No coração desse cenário pulsa a Praça da Ucrânia, espaço onde memória e convivência se encontram. Idealizada pelo então jovem arquiteto Jaime Lerner e marcada pela presença do monumento a Tarás Shevtchenko, a praça reafirma que identidade cultural não é apenas herança — é construção contínua. Revitalizada, viva, palco de feiras e encontros, ela mostra que o espaço público é também território de pertencimento.

Essa vocação para integrar tradição e modernidade ajuda a explicar por que Curitiba avança no cenário nacional. Ao alcançar o 3º lugar no Índice de Favorabilidade para o Turismo, atrás apenas de Florianópolis e Vitória, a capital confirma sua maturidade como destino de negócios, cultura e experiência. Turismo, aqui, não é acaso — é resultado de planejamento, infraestrutura e capital humano.

E se a cidade tem identidade urbana forte, também possui personalidade sensorial. No Dia Internacional do Perfume, celebramos uma arte milenar que hoje dialoga com ciência e comportamento. A perfumaria contemporânea — dos neuro perfumes às novas dinâmicas de consumo — revela que memória e emoção são ativos tão valiosos quanto concreto e aço. Exemplos como o da Inspires Cosméticos mostram como tecnologia, pesquisa e alta perfumaria se unem para transformar cuidado em experiência, traduzindo uma tendência global: produtos que conversam com o cérebro, com o humor e com o bem-estar.

Essa mesma Curitiba sensível e criativa se projeta no palco. O Festival de Curitiba, em sua 34ª edição, reafirma a cidade como capital cultural da América Latina. São centenas de atrações ocupando teatros, ruas e praças — democratizando arte e movimentando a economia criativa. Cultura aqui não é ornamento; é vetor de desenvolvimento.

E quando os olhos do mundo se voltam para a 98ª edição do Oscar, percebemos que a narrativa global também dialoga com nossas pautas locais: inovação estética, diversidade de vozes, crítica social e emoção. Assim como Curitiba, o cinema contemporâneo transita entre tradição e ruptura, entre memória e reinvenção.

Nesta edição, celebramos uma cidade que planeja, preserva, sente e cria. Uma cidade onde ruas contam histórias, praças guardam raízes, perfumes despertam emoções, festivais movimentam talentos e rankings confirmam potencial.

Curitiba não é apenas cenário. É protagonista.

E, como toda protagonista, está sempre pronta para o próximo ato.

Boa Leitura !

Celina Ribello