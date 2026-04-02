Glamm – A BeautyTech Curitibana que Está Transformando o Universo da Beleza no Brasil

Nascida em Curitiba e liderada pelo empreendedor Richard Cezario, a Glamm vem revolucionando o setor da beleza com tecnologia, propósito e impacto social. A BeautyTech conecta profissionais de beleza e bem-estar a clientes por meio de um aplicativo intuitivo, ágil e seguro — uma plataforma que democratiza oportunidades e amplia a autonomia de quem trabalha na área.

Com a missão de promover liberdade financeira, visibilidade e independência profissional, a Glamm já reúne centenas de profissionais em diversas cidades do país, permitindo que especialistas de diferentes segmentos ofereçam seus serviços com mais alcance, agilidade e reconhecimento. Para as clientes, a experiência é simples e eficiente: encontrar o profissional ideal, agendar com facilidade e receber atendimento com confiança e transparência.

O crescimento acelerado da startup rendeu destaque nacional. A Glamm foi apresentada no Web Summit Rio, participou das Feiras do Empreendedor do Sebrae e atualmente integra a 7ª temporada do Rocket RPC, reality de inovação exibido pela Globo Paraná, consolidando sua presença como uma das plataformas mais promissoras do setor.

Unindo tecnologia e propósito, a Glamm prova que inovação também pode transformar vidas — empoderando profissionais, fortalecendo o empreendedorismo e redefinindo o futuro da beleza no Brasil.



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