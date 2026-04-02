Vila Carlota – 15 Anos Vestindo Maternidades com Elegância, Afeto e Propósito

Sob a direção sensível e dedicada de Antônia Machado, a Vila Carlota celebra 15 anos de história como uma das mais importantes referências em moda gestante no Paraná. Localizada no coração do Batel, próxima à charmosa Praça da Espanha, a loja nasceu com um propósito claro: oferecer às gestantes uma experiência de acolhimento, estilo e confiança, em um momento de profundas transformações emocionais e físicas.

Desde sua fundação, a Vila Carlota não se limita a vestir — ela acompanha histórias. Nesses 15 anos, mais de 12 mil gestantes já viveram momentos especiais dentro do seu espaço, encontrando peças que unem conforto, elegância e funcionalidade, sem abrir mão da feminilidade. Cada atendimento é pensado para fazer com que a mulher se sinta linda, respeitada e valorizada em todas as fases da gestação.

A marca também ampliou sua presença para além do Batel, com um site que atende gestantes de todo o Brasil, reforçando seu compromisso de levar afeto, autoestima e praticidade a ainda mais mulheres. A Vila Carlota veste sonhos, memórias e capítulos inteiros de vida — sempre com o toque cuidadoso que tornou o nome da marca sinônimo de confiança.

Com 15 anos de trajetória, a Vila Carlota reafirma sua missão: celebrar a maternidade com moda que acolhe, emociona e transforma.

https://www.instagram.com/vila_carlota/