Senac Paraná: 70 Anos Transformando Talentos e Construindo Futuros”

Com uma trajetória marcada por excelência e compromisso com o futuro, o Senac Paraná é referência em educação, inovação e desenvolvimento profissional.

Há mais de sete décadas, a instituição contribui para o crescimento do comércio de bens, serviços e turismo no estado, atuando em todos os níveis de ensino, desde a iniciação profissional até a pós-graduação, promovendo a inclusão social e transformando vidas.

Com mais de 40 unidades físicas e também com ensino a distância, o Senac Paraná, oferece cursos que acompanham as tendências do mercado e formam profissionais prontos para o futuro. Na área da Beleza e da Moda, o Senac se destaca por sua atuação inovadora, que vai além das salas de aula, através da sua Unidade Móvel de Moda e Beleza, levando conhecimento gratuito a municípios do interior.

Reconhecido por sua seriedade, estrutura exemplar e impacto positivo na sociedade, o Senac Paraná é um verdadeiro aliado do desenvolvimento e da valorização do talento paranaense , é apoiador oficial do evento .

Recebeu o Prêmio dos Profissionais da Beleza e da Moda , em nome do Senac Paraná, a diretora de educação Denyze Ruckl.

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