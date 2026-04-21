Categoria: Podologia

Cuidar dos pés é cuidar da base que sustenta a vida cotidiana. E poucas profissionais representam essa missão com tanta competência, dedicação e visão de futuro quanto Jane Cristina Valentim de Carvalho. À frente da Império do Pé Podologia há mais de 20 anos, Jane construiu uma trajetória que honra, fortalece e projeta a podologia brasileira no cenário nacional e internacional.

Presidente do Brasil na Confederação Latino-Americana de Podologia, Jane é reconhecida não apenas pela atuação clínica, mas também pelo papel fundamental na formação e qualificação de profissionais. Por mais de 15 anos, atuou como professora de laboratório na Fafiltec/Curitiba, além de ser palestrante e docente em cursos de aperfeiçoamento, contribuindo diretamente para a evolução técnica e científica da área.

Na Império do Pé, sua experiência se traduz em tratamentos especializados, conduzidos com rigor técnico, ética profissional e olhar humano. Cada atendimento é pautado pela escuta, pela individualização e pelo compromisso com a saúde, o bem-estar e o alívio das dores que impactam a qualidade de vida dos pacientes.

O reconhecimento conquistado ao longo dos anos reflete uma carreira construída com responsabilidade, estudo contínuo e profundo respeito pelas pessoas. Jane Cristina Valentim de Carvalho é referência não apenas pelos resultados clínicos, mas pela forma como inspira colegas, forma novos profissionais e eleva o padrão da podologia.

Neste especial Melhores do Ano, celebramos a Império do Pé Podologia e sua fundadora por uma história marcada por competência, liderança e cuidado genuíno — um trabalho que transforma vidas, passo a passo.