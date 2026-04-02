Tamara Varela – A Essência da Índiaem Movimento na Passarela Paranaense

Com uma presença marcante no desfile do Prêmio Profissionais da Beleza e da Moda Paranaense 2025, Tamara Varela encantou o público ao apresentar a força, a cor e a poesia da moda indiana em looks que roubaram olhares e encanto . Sua trajetória é tão vibrante quanto suas coleções — resultado de uma paixão cultivada desde a infância, quando customizava as próprias roupas e descobriu que vestir poderia ser uma forma de expressão e encantamento. O encontro com a cultura indiana, que ela vivenciou de perto enquanto morou no país, transformou essa paixão em propósito, moldando a identidade criativa que hoje dá vida à sua marca.

Para Tamara, a inspiração nasce das cores, das formas e das vibrações que elevam o astral de quem veste suas peças. “Quero que as pessoas se sintam lindas, vibrantes, especiais”, afirma. E esse cuidado aparece não apenas no visual — mas na energia. Ao adaptar a sofisticação e o brilho da moda indiana ao gosto do público paranaense, ela equilibra tons, tecidos e modelagens, criando peças elegantes que unem cultura, identidade e sensibilidade estética.

Manter relevância no mercado, segundo ela, é resultado de dedicação e diálogo constante com seus fornecedores na Índia, onde suas ideias ganham forma. Muitas peças são criadas ou adaptadas exclusivamente para o público brasileiro, reforçando a proposta de oferecer modelos únicos, vibrantes e cheios de significado. “Estou sempre buscando o melhor para o meu público, que é muito exigente e merece excelência”, destaca Tamara.

Reconhecida na edição 2025 do Prêmio Profissionais da Beleza e da Moda, Tamara descreve o momento como um marco especial em sua carreira: “Me sinto lisonjeada, muito feliz. É uma gratidão enorme.” Para ela, moda é também uma ponte entre culturas — e seu trabalho materializa essa conexão, criando peças que traduzem equilíbrio, respeito e beleza em cada detalhe.

A empreendedora deixa ainda um recado para novos estilistas: “Nunca desistam. Aceitem as críticas — elas fortalecem e inspiram. Errar faz parte do caminho. Dê o seu melhor sempre, com dedicação da alma. Você pode, você consegue.”

Com autenticidade, espiritualidade e talento, Tamara Varela segue mostrando que vestir é também contar histórias — e que a moda indiana, em suas mãos, ganhou um novo lar no coração da moda paranaense. Seu trabalho, que já conquistou as passarelas, também encanta semanalmente na tradicional Feira do Largo da Ordem, onde ela atende com carinho e apresenta peças únicas que traduzem cultura e identidade Ali, entre cores, texturas e energia boa, Tamara reforça sua missão: aproximar mundos, conectar pessoas e transformar cada look em um gesto de arte e significado.